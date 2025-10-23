"Ác mộng" phòng không: Ragnarok có thể khiến đối phương “vỡ trận”

Tên lửa hành trình giá rẻ mới được công bố - Ragnarok có tầm bắn 926 km và giá thành thấp, đặt nó vào vị thế là loại vũ khí hiệu quả cao và khó bị chặn. Câu hỏi then chốt vẫn là: lợi ích tác chiến của nó có đủ bù đắp cho kích thước nhỏ của đầu đạn hay không?

Hãng Kratos của Mỹ đã chính thức giới thiệu Ragnarok. Điểm nổi bật của nó là chi phí thấp và thiết kế cơ bản để sản xuất hàng loạt.

Kratos ước tính, với đơn hàng khởi đầu 100 chiếc, chi phí cho mỗi tên lửa sẽ vào khoảng 150.000 USD. Công ty lưu ý rằng mức giá này được thiết kế để giảm thêm khi có các đơn đặt hàng lớn hơn đáng kể.

Với mức giá đó, Ragnarok được quảng bá có khả năng bay ở độ cao vượt 10 km và tác chiến với mục tiêu ở khoảng cách lên tới 926 km. Tốc độ hành trình được tuyên bố vào khoảng 857 km/h. Quan trọng là, Ragnarok có thể duy trì độ cao lớn này trong suốt hành trình, chỉ bắt đầu lao xuống trực tiếp vào mục tiêu ở giai đoạn cuối.

Thách thức đối với phòng không

Tên lửa hành trình Ragnarök được lắp đặt trên XQ-58. (Ảnh: Kratos qua Defence Express)

Bay ở độ cao lớn và tốc độ cao này khiến việc chặn Ragnarok trở nên cực kỳ tốn kém và phức tạp. Nó ngay lập tức vượt qua hầu hết các mối đe dọa ở mặt đất, bao gồm các tổ hợp hỏa lực cơ động, hệ thống phòng không vác vai, pháo phòng không và nhiều loại tên lửa đất đối không tầm ngắn.

Việc tiêu diệt Ragnarok sẽ đòi hỏi phải huy động tiêm kích hoặc các hệ thống tên lửa đất đối không mạnh hơn, có khả năng hoạt động ở tầm cao như S-300, S-400 hoặc hệ thống Buk. Vì tên lửa đánh chặn cho các hệ thống tiên tiến này chắc chắn có giá cao hơn mức 150.000 USD và cũng khó sản xuất hơn về mặt số lượng và thời gian, nên Ragnarok trở thành một rào cản kinh tế đáng kể. Ngay cả các hệ thống như Pantsir-S1 cũng có thể gặp khó khăn khi truy bắt Ragnarok ở độ cao tối đa của nó.

Ragnarok hy sinh khối lượng đầu đạn để đổi lấy sự kết hợp giữa tốc độ cao, chi phí thấp, tầm bắn lớn và bay ở độ cao lớn. Đầu đạn của nó chỉ nặng 36 kg, tương đối nhỏ. Tuy nhiên, xét đến các ưu điểm khác của tên lửa, hạn chế này được xem là ít mang tính quyết định hơn.

Nguyên nhân là do khả năng thực hiện các cuộc tấn công bão hòa. Hàng chục, thậm chí hàng trăm tên lửa như vậy có thể được phóng trong một trận đánh. Ngay cả khi một phần bị bắn hạ, chi phí mà hệ thống phòng không đối phương phải bỏ ra để tiêu diệt sẽ rất lớn, làm suy yếu lá chắn phòng không và mở đường cho các phương tiện tấn công mạnh hơn. Nếu không bị đánh chặn, một đàn lớn các tên lửa nhỏ này có thể lần lượt vô hiệu hóa hoặc phá hủy các mục tiêu hạ tầng.

Ragnarok được thiết kế để phóng từ nhiều nền tảng hàng không khác nhau, nổi bật là UAV chiến đấu XQ-58 Valkyrie, vốn có thể mang ít nhất bốn quả. Kích thước của nó được cho là tương đương bom cỡ nhỏ GBU-39, gợi ý rằng nó có thể được phóng từ các giá treo bom nhỏ hiện có. Nếu đúng, một tiêm kích đơn lẻ có thể mang vài chục quả Ragnarok, cho phép thực hiện các cuộc tấn công bão hòa thực sự lớn chỉ với lực lượng phóng tối thiểu.

Trong bối cảnh các UAV/tên lửa tầm xa giá rẻ khác, đáng lưu ý rằng XQ-58 Valkyrie cũng được dự kiến sẽ phóng tên lửa hành trình Lumberjack. Những quả này giống hơn với tên lửa-máy bay bay lượn và được thiết kế để mang nhiều loại tải trọng khác nhau, từ vỏ pháo đến hệ thống tác chiến điện tử (EW).

Trào lưu tập trung vào tên lửa tầm xa, rẻ tiền với đầu đạn khiêm tốn cũng gợi nhớ tới họ tên lửa hành trình Barracuda. Trong đó có Barracuda-500, cung cấp tầm bắn tương tự và đầu đạn 45 kg nhưng có chi phí cao hơn, tới khoảng 216.500 USD.