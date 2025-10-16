Bộ trưởng Hegseth họp với NATO, cảnh báo giá đắt với Nga về xung đột ở Ukraine

Ngày 15-10, Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (gồm các đồng minh của Kiev) họp tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, theo hãng tin Reuters.

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (trái) và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine ở trụ sở NATO (Bỉ) ngày 15-10. Ảnh: X

Ông Hegseth kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu để mua vũ khí Mỹ gửi cho Ukraine, sau khi một báo cáo cho thấy hỗ trợ quân sự từ phương Tây dành cho Kiev giảm mạnh trong tháng 7 và tháng 8.

“Bạn chỉ có hòa bình khi bạn mạnh mẽ. Không phải khi bạn nói lời mạnh mẽ hay chỉ tay, mà là khi bạn có năng lực thực sự khiến đối thủ phải nể trọng” - ông Hegseth bổ sung.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc thúc giục các đồng minh tăng đầu tư vào chương trình Danh mục ưu tiên yêu cầu của Ukraine (PURL) - cơ chế thay thế việc Mỹ tặng vũ khí miễn phí cho Ukraine bằng cách yêu cầu các đồng minh phải chi tiền mua vũ khí Mỹ để chuyển giao cho Kiev.

“Chúng tôi kỳ vọng hôm nay sẽ có thêm nhiều quốc gia đóng góp, mua thêm nhiều khí tài để hỗ trợ Ukraine, nhằm đưa cuộc xung đột này đến một kết thúc hòa bình” - theo ông Hegseth.

“Giờ là lúc mọi quốc gia NATO biến lời nói thành hành động bằng các khoản đầu tư thực tế cho PURL. Tất cả quốc gia ở đây, không ai được đứng ngoài” - vị bộ trưởng kêu gọi.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông kỳ vọng sẽ có thêm các cam kết mới, lưu ý rằng đã có 2 tỉ USD được huy động thông qua cơ chế này.

Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức 3,5 tỉ USD mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kỳ vọng huy động được trước tháng 10.

Thụy Điển, Estonia và Phần Lan đã cam kết đóng góp trong cuộc họp ngày 15-10, tuy nhiên các cường quốc lớn hơn như Pháp và Anh vẫn chưa đưa ra cam kết nào.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Hegseth cảnh báo Moscow rằng Mỹ và các đồng minh sẽ “áp đặt cái giá phải trả đối với Nga” nếu xung đột ở Ukraine không kết thúc.

“Nếu buộc phải làm vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ sẵn sàng thực hiện phần việc của mình theo cách mà chỉ Mỹ mới có thể làm” - ông Hegseth nói tại cuộc họp.

Ông Hegseth không nói rõ chi tiết về hành động có thể của Mỹ.

“Giờ là lúc chấm dứt cuộc chiến bi thảm này, ngừng cuộc chiến vô ích và ngồi vào bàn đàm phán hòa bình” - ông Hegseth nhấn mạnh.

“Đây không phải là cuộc chiến bắt đầu dưới thời Tổng thống Donald Trump, nhưng nó sẽ kết thúc trong nhiệm kỳ của ông ấy” - bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói thêm.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Hegseth.