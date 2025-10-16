Quốc gia thành viên NATO: Tên lửa Tomahawk đến Ukraine là "tin xấu"

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn của RT ngày 15/10, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto được hỏi về quan điểm của Budapest trước khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

“Chúng tôi rất biết ơn Tổng thống Trump vì mọi nỗ lực của ông ấy nhằm mang lại hòa bình giữa Nga và Ukraine. Nếu so sánh cách tiếp cận giữa chính quyền tiền nhiệm của ông Joe Biden và chính quyền hiện nay, có thể thấy rõ ông Trump đã làm rất nhiều để đưa hòa bình trở lại khu vực Trung Âu”, ông Szijjarto nói.

Ngoại trưởng Hungary cho rằng đã có “một số tiến triển tích cực” sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga tổ chức tại Alaska hồi giữa tháng 8.

“Tôi mong rằng các cuộc đàm phán sẽ được tiếp tục, thay vì đưa ra những hành động làm tăng nguy cơ leo thang”, ông Szijjarto nói thêm.

“Là một quốc gia láng giềng của Ukraine, với chúng tôi, bất kỳ tin tức nào mang theo nguy cơ leo thang đều là tin xấu”, Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh khi được hỏi về khả năng Mỹ chuyển giao Tomahawk cho Kiev.

Gần đây, ông Trump cho biết ông có thể phê chuẩn việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev nếu cuộc xung đột ở Ukraine chưa được giải quyết.

Hồi đầu tuần, ông Trump tiết lộ rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ tiếp tục đề nghị Mỹ viện trợ vũ khí tầm xa trong cuộc gặp giữa hai bên tại Nhà Trắng vào tuần tới.

“Ông ấy muốn có thêm vũ khí. Ông ấy muốn có Tomahawk. Ai cũng muốn có Tomahawk. Chúng tôi có rất nhiều Tomahawk”, Tổng thống Mỹ nói.

Theo đài RT, tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ có tầm bắn tối đa 2.500 km, nghĩa là chúng có thể cho phép Ukraine tấn công Moscow và các thành phố nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng việc Mỹ cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine sẽ đánh dấu “một giai đoạn leo thang mới”.

“Không thể sử dụng Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ”, ông Putin nói thêm.

Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý rằng những tên lửa này “sẽ không thay đổi cục diện xung đột”, nhưng có thể phá hủy mọi tiến triển ngoại giao gần đây giữa Moscow và Washington.