Tình báo Đức nói Nga sẵn sàng đụng độ quân sự trực tiếp với NATO

Ông Martin Jaeger (trái) đứng cạnh Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong ảnh chụp vào ngày 11/9/2025. Ảnh: AFP.

“Phát biểu trước các nghị sĩ tại Berlin hôm 13/10, ông Jaeger cho rằng mối quan hệ “hòa bình lạnh lẽo” giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) có thể bùng phát thành “cuộc đối đầu quân sự nóng bỏng” bất cứ lúc nào.

“Nga sẽ không ngần ngại đối đầu quân sự trực tiếp với NATO nếu thấy cần thiết”, ông Jaeger nói trong phiên điều trần công khai.

Cùng xuất hiện với ông Jaeger còn có lãnh đạo các cơ quan tình báo nội địa và quân sự của Đức. Dù họ đề cập nhiều mối đe dọa khác như chủ nghĩa cực đoan chính trị và tôn giáo, nhưng thách thức từ Nga vẫn chiếm phần lớn nội dung.

Ông Jaeger, người từng là đại sứ Đức tại Kiev, nêu quan điểm rằng tham vọng và hành động của Nga không giới hạn trong xung đột tại Ukraine. “Chúng ta không thể yên tâm và nghĩ rằng một cuộc tấn công của Nga chỉ có thể xảy ra sớm nhất vào năm 2029”, ông Jaeger nói, ám chỉ đến một đánh giá tình báo trước đây. “Thực tế là chúng ta đã đang chịu sức ép ngay hôm nay”.

Theo ông Jaeger, Moscow đang nỗ lực làm suy yếu liên minh NATO và gây bất ổn cho các nền dân chủ châu Âu. Ông Jaeger cho rằng, Moscow làm việc đó bằng cách sử dụng những công cụ như tuyên truyền, hoạt động gián điệp, thâm nhập không phận bằng máy bay không người lái (UAV) và tiêm kích, săn lùng các nhân vật đối lập ở nước ngoài.

Lãnh đạo mới của Cơ quan Tình báo Nội địa Đức (BfV), ông Sinan Selen, cũng dẫn chứng hàng loạt vụ việc trong tháng 9, bao gồm máy bay không người lái xâm nhập, tín hiệu GPS bị gây nhiễu và các vụ tiêm kích Nga bị cáo buộc bay vào không phận NATO.

“Dù các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, nhưng có thể thấy rõ các phương thức gây sức ép của Nga”, ông Selen nói thêm.

Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của châu Âu, khẳng định nước này không có ý định xung đột với NATO. Moscow nói một số nước châu Âu thổi phồng mối đe dọa từ Nga, để phục vụ các mục đích chính trị trong nước.