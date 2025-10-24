Hai oanh tạc cơ chiến lược B-1B của Mỹ áp sát Venezuela

Oanh tạc cơ chiến lược B-1B của Mỹ. Ảnh: TWZ.

Theo trang mạng The War Zone (TWZ), giới quan sát nhận định đây là một phần trong nỗ lực gia tăng sức ép của Washington lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, với lý do trấn áp hoạt động buôn lậu ma túy”. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ đang để ngỏ khả năng hành động quân sự trực tiếp.

Theo dữ liệu hàng không, hai chiếc B-1B xuất phát từ căn cứ Dyess ở bang Texas, trong khi các máy bay tiếp dầu KC-135 rời căn cứ MacDill ở Florida khoảng 90 phút sau đó. Hai oanh tạc cơ này được cho là đã bay cách bờ biển Venezuela khoảng 80 km và tiếp cận gần quần đảo Los Testigos.

Cùng thời điểm, các máy bay quân sự khác của Mỹ cũng xuất hiện ở vùng biển Caribe gồm KC-135 và máy bay trinh sát điện tử RC-135. Ngoài ra, một máy bay E-11A — chuyên đảm nhiệm kết nối thông tin chiến trường — cũng được phát hiện di chuyển về hướng Puerto Rico, nơi Mỹ đang tăng cường bố trí năng lực quân sự.

Chiếc B-1B áp sát cách bờ biển Venezuela khoảng 80 km. Ảnh: TWZ.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin chính phủ Mỹ xác nhận việc oanh tạc cơ chiến lược B-1B áp sát Venezuela. Tuy nhiên, khi được một phóng viên đặt câu hỏi về sự xuất hiện của các oanh tạc cơ B-1B, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận. “Không, điều đó không chính xác. Nhưng chúng tôi không hài lòng với Venezuela vì nhiều lý do”, ông Trump nói.

B-1B là mẫu oanh tạc cơ hạng nặng với khả năng mang theo tối đa 34 tấn bom đạn. Ngày nay, các chuyên gia nhận định oanh tạc cơ B-1B có thể thực hiện các đòn tấn công từ xa bằng nhiều loại tên lửa nếu xảy ra xung đột, trong khi khả năng phòng không của Venezuela còn hạn chế. Dù vậy, Caracas vẫn tuyên bố sẵn sàng đối phó.

Hôm 22/10, ông Maduro khẳng định quân đội nước này sở hữu khoảng 5.000 tên lửa vác vai Igla-S bố trí tại các vị trí phòng không trọng yếu. Theo số liệu của Mỹ, Venezuela thực tế chỉ sở hữu khoảng 1.500 thiết bị phóng tên lửa vác vai Igla-S.