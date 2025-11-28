Thế lực có thể đứng sau vụ rò rỉ cuộc điện thoại giữa đặc phái viên Witkoff và trợ lý của ông Putin

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gần đây gây xôn xao khi gợi ý cho phía Nga cách điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RT.

Tuần này, tờ Bloomberg công bố bản ghi âm được cho là nội dung các cuộc điện thoại giữa trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và trưởng đoàn đàm phán Nga Kirill Dmitriev. Ông Dmitriev đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng bản ghi âm là giả mạo. Ông Ushakov thì nói có khả năng ai đó tại Washington muốn “chơi xấu” ông Witkoff. Ông Ushakov cũng nhấn mạnh một số nội dung rò rỉ là không chính xác.

Ông Ushakov bảo vệ các kênh tiếp xúc giữa Nga và Mỹ, cho rằng những cuộc trao đổi kiểu này rất quan trọng để xây dựng lòng tin. Trợ lý Điện Kremlin khẳng định ông và ông Witkoff đều không có lý do gì để tự rò rỉ các nội dung đó.

Một cựu quan chức tình báo cấp cao Mỹ nói với tờ Guardian rằng vụ rò rỉ nhiều khả năng bắt nguồn từ Washington và có thể phản ánh sự phản đối trong nội bộ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo nguồn tin, cơ quan tình báo Mỹ CIA hoặc NSA có thể đứng sau. Cựu quan chức Mỹ giấu tên nói có người trong cộng đồng tình báo, vốn không ủng hộ nỗ lực trung gian hòa bình của ông Trump ở Ukraine, có thể đã đưa ra quyết định “khó khăn và tiềm ẩn rủi ro rất lớn” khi tung bản ghi âm ra ngoài.

Một cựu điệp viên Mỹ khác nhận định tình báo châu Âu cũng có thể là bên đứng sau, với mục tiêu củng cố lập trường của Kiev trong các cuộc trao đổi với Washington. Tờ báo trích lời một nguồn tin cho rằng “rất nhiều cơ quan có thể tiếp cận được những bản ghi này”.

Trả lời tờ Kommersant hôm 26/11, trợ lý Điện Kremlin Ushakov nói ông nhớ lại vụ việc năm 2017, liên quan đến Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ Mike Flynn. Ông Flynn bị áp lực từ chức do bê bối rò rỉ liên quan đến các cuộc điện đàm với Nga. Ông Ushakov cho rằng kiểu đấu đá nội bộ tương tự ở Mỹ có thể cũng là nguyên nhân trong vụ việc lần này.

Gần đây, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cảnh báo rằng Anh có thể tìm cách phát động "chiến dịch bôi nhọ" mới nhằm vào ông Trump, một lần nữa cáo buộc ông chủ Nhà Trắng bị Nga “ảnh hưởng” để tác động nỗ lực dàn xếp hòa bình ở Ukraine.