Ông Macron dội gáo nước lạnh vào ý tưởng về giải pháp nhanh chóng cho vấn đề Ukraine

Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các bên đang tiến gần hơn bao giờ hết đến một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, các nhà lãnh đạo châu Âu – dẫn đầu là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron – tỏ ra hoài nghi.

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến hôm 25/11 giữa hàng chục quốc gia thuộc "Liên minh những người sẵn sàng" ủng hộ Kiev do Pháp cùng với Vương quốc Anh dẫn đầu, ông Macron đã dập tắt hy vọng về một giải pháp nhanh chóng.

Tổng thống Pháp cáo buộc Moscow là bên cản trở hòa bình khi không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ tìm kiếm một lệnh ngừng bắn với Ukraine.

"Rõ ràng không có bất kỳ ý chí nào từ phía Nga để đồng ý ngừng bắn vào thời điểm hiện tại", ông Macron nói. "Thực tế trên thực địa hoàn toàn trái ngược với mong muốn hòa bình".

Theo nhà lãnh đạo Pháp, những người tham gia cuộc hội đàm trực tuyến, bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đã báo cáo về các cuộc trao đổi trực tiếp của họ với Moscow.

Trong khi đó, ông Macron cho biết, Nga chưa thể hiện "mong muốn thảo luận" về phiên bản sửa đổi của kế hoạch hòa bình Mỹ, vốn được hình thành sau các cuộc đàm phán giữa đại diện Mỹ, Ukraine và châu Âu tại Geneva cuối tuần trước.

Tổng thống Macron kêu gọi "áp lực liên tục" đặt lên Nga để đàm phán, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng vũ lực".

Ông Macron đặc biệt ủng hộ một "quân đội Ukraine hùng mạnh" không có giới hạn, như một phần của các đảm bảo an ninh thời hậu chiến cho Kiev.

"Các cuộc thảo luận tại Geneva đã cho thấy không nên có bất kỳ giới hạn nào đối với quân đội Ukraine", người đứng đầu Điện Elysee nhấn mạnh, trái ngược với những gì đã được nêu trong bản dự thảo kế hoạch hòa bình ban đầu được ông Trump hậu thuẫn.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: CNN

Các tuyên bố của ông Macron không chỉ phản ánh sự thận trọng của châu Âu mà còn làm nổi bật sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và các đồng minh trên "cựu lục địa" về giải quyết cuộc xung đột đến nay đã gần tròn 4 năm.

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột đang tăng tốc, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện kế hoạch hỗ trợ Ukraine bằng một lực lượng quân sự đa quốc gia khi một thỏa thuận hòa bình đạt được.

Tại cuộc họp trực tuyến của "Liên minh những người sẵn sàng" hôm 25/11, ông Macron đã công bố một lực lượng đặc nhiệm chung mới – do Pháp và Anh dẫn đầu, với sự tham gia của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng này nhằm xác định chi tiết cụ thể gói hỗ trợ quân sự mà châu Âu sẽ cung cấp cho Ukraine trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

"Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ chốt một cách chính xác các đóng góp của mỗi quốc gia và đưa ra các đảm bảo an ninh cuối cùng", ông Macron hứa hẹn.

Thủ tướng Anh Keir Starmer, phát biểu tại hội nghị trực tuyến có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, khẳng định một "lực lượng đa quốc gia" sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Một quan chức Điện Elysee lập luận rằng lực lượng đặc nhiệm mới sẽ mang lại "sự gắn kết mới" cho các cuộc đàm phán xuyên Đại Tây Dương về đảm bảo an ninh, trong khi một quan chức Anh cho biết sự tham gia của ông Rubio trong cuộc gọi video là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang ủng hộ kế hoạch này.

Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn khuyến cáo cần hết sức thận trọng. Ông Ed Arnold từ Viện RUSI có trụ sở tại London cảnh báo rằng, nếu cam kết bảo đảm an ninh từ Mỹ không chắc chắn, việc triển khai lực lượng đa quốc gia sẽ rất rủi ro, vì "lá chắn phía sau có thể không đáng tin cậy".

"Liên minh những người sẵn sàng" là một liên minh lỏng lẻo gồm các quốc gia thành viên bao gồm Pháp, Đức, Anh, Bỉ, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ, đã được thành lập vào đầu năm nay trong bối cảnh châu Âu lo ngại sâu sắc về sự hỗ trợ liên tục của Mỹ dành cho Ukraine.

Các thành viên của liên minh đã hứa hẹn các mức độ hỗ trợ khác nhau – bao gồm, trong trường hợp của Pháp và Anh, cam kết triển khai quân đội quốc gia trên bộ để giám sát thỏa thuận và ngăn chặn xung đột tái bùng phát.