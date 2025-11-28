Ông Putin nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Ukraine

Binh sĩ quân đội Nga. Ảnh: Sputnik.

Theo RT, ông Putin nhắc lại lập trường lâu nay của Moscow, rằng không thể có chuyện ngừng bắn vô điều kiện với Kiev. “Chúng tôi vẫn nhận được lời kêu gọi dừng giao tranh ở chỗ này, chỗ kia. Quân đội Ukraine phải rút khỏi các vùng mà họ đang kiểm soát. Khi đó, giao tranh sẽ chấm dứt. Nếu họ không rút, chúng tôi sẽ buộc phải đạt được điều đó bằng biện pháp quân sự”, ông Putin nói. Tổng thống Nga không nêu cụ thể các khu vực mà ông đề cập.

Theo lập luận của Moscow, việc đóng băng xung đột hay ngừng bắn vô điều kiện chỉ giúp Kiev và các nước phương Tây tranh thủ thời gian để bổ sung nhân lực, củng cố vũ khí và tái tổ chức lực lượng. Tuy vậy, Nga nhiều lần tuyên bố vẫn sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao.

Mùa hè năm nay, ông Putin từng nêu rõ cách Nga hình dung về một lệnh ngừng bắn. Cụ thể, Nga sẽ chấm dứt hành động quân sự ngay lập tức nếu Kiev rút quân khỏi các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia. Đây là các vùng của Ukranie mà Nga đã tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào tháng 9/2022 với kết quả ủng hộ áp đảo.

Tháng 8/2025, Nga được cho là đề nghị Ukraine rút quân khỏi các khu vực còn lại ở vùng Lugansk và Donetsk để làm điều kiện tiên quyết cho thỏa thuận hòa bình.