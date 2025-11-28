Ô tô bị 'vò nát' sau cú đấu đầu kinh hoàng ở Lâm Đồng, 2 người tử vong tại chỗ

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Xe khách chạy hướng Đồng Nai - Đắk Lắk va chạm trực diện với ô tô 4 chỗ khi đi qua tỉnh Lâm Đồng. Vụ tai nạn khiến hai người trên xe con tử vong tại chỗ.

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và ô tô 4 chỗ khiến ba người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h25 cùng ngày, tài xế C.N.L (45 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển xe khách biển số 50F-008.34 chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk.

Khi đến đoạn qua xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), xe khách va chạm với ô tô con biển số 48A-128.25 do anh P.H.Q (44 tuổi, trú xã Quảng Sơn, Lâm Đồng) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ô tô con biến dạng hoàn toàn.

Cú tông mạnh khiến ô tô con biến dạng hoàn toàn. Hai người trên xe con là anh Đ.X (31 tuổi) và anh K.A.T (37 tuổi, cùng trú xã Tuy Đức, Lâm Đồng) tử vong tại chỗ. Tài xế P.H.Q bị thương.

