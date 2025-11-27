Ông Trump không “chốt” đề xuất hòa bình của Kiev: Nhân vật quyền lực số 2 Ukraine bị “sốc”

Ông Andrey Yermak từ lâu được xem là nhân vật quyền lực số 2 ở Ukraine. Ảnh: NurPhoto.

Trong cuộc gặp tại Geneva (Thụy Sĩ) vào cuối tuần trước, Kiev mô tả họ và Mỹ đã gần như hoàn tất khung thỏa thuận hòa bình, với các điều khoản có sự thay đổi đáng kể theo hướng có lợi cho Ukraine.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrey Yermak sau đó nói với báo giới rằng văn bản này gần như được cả ông Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky đồng thuận, thậm chí nhiều khả năng ông Zelensky sẽ tới Mỹ để thống nhất thỏa thuận trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ở Mỹ vào ngày 27/11.

Tuy nhiên, khi ông Yermak đang trả lời phỏng vấn của tờ New York Post, ông Trump đăng bình luận trên mạng xã hội, tuyên bố ông không xem bản kế hoạch do Mỹ và Ukraine thảo luận tại Geneva là cuối cùng.

Thay vào đó, ông Trump cử Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll tiếp tục làm việc với Kiev còn đặc phái viên Steve Witkoff sẽ sang Moscow để trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Trump nói sẽ chỉ gặp ông Putin và ông Zelensky "khi thỏa thuận chấm dứt xung đột hoàn tất hoặc đạt giai đoạn cuối”. Ảnh: Washington Post.

Ông Trump nhấn mạnh sẽ chỉ gặp ông Putin và ông Zelensky “khi thỏa thuận chấm dứt xung đột hoàn tất hoặc đạt giai đoạn cuối”.

Báo Mỹ New York Post mô tả sau khi đọc toàn bộ bài đăng, gương mặt ông Yermak “biến sắc”. Ông Yermak không còn muốn phỏng vấn nữa và nói rằng mình cần 24 giờ “để đánh giá lại tình hình mới”.

Theo tờ Washington Post, thông điệp của ông Trump đồng nghĩa cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này bị hoãn.

Việc ông Trump chưa “chốt” thỏa thuận hòa bình phần nào giúp Kiev có thêm thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, việc trì hoãn cũng tạo cơ hội để Nga bác bỏ phiên bản đề xuất mới hoặc gây ảnh hưởng lên ông Trump trước khi Kiev có thể làm điều tương tự, theo Washington Post.