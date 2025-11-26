Ukraine công bố ảnh phá hủy hai máy bay cỡ lớn của Nga, gồm chiếc A-60 cực hiếm

Ảnh vệ tinh do phía Ukraine công bố cho thấy một chiếc Il-76 và A-60 bị phá hủy. Ảnh: Kyiv Independent.

Hôm 25/11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo đã tập kích thành công nhiều mục tiêu chiến lược của Nga, trong đó có nhà máy Sửa chữa Máy bay Taganrog và cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) Atlant Aero ở vùng Rostov.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết chiếc A-60, đặt tại Nhà máy Taganrog ở tây nam Nga, “nhiều khả năng đã bị đánh trúng”. Ông Brovdi sau đó xác nhận bằng việc công bố ảnh chụp vệ tinh, cho thấy một chiếc Il-76 và A-60 bị phá hủy.

A-60 là máy bay thử nghiệm thời Liên Xô, phát triển trên khung thân Il-76, được trang bị hệ thống laser trên không, dùng để thử nghiệm công nghệ phòng thủ tên lửa và chống vệ tinh. Nga được cho là sở hữu hai máy bay loại này, mỗi chiếc có giá từ 150 triệu USD tới 480 triệu USD.

Trên mạng xã hội, ông Madyar mô tả đây là “màu sắc của màn đêm trên bầu trời nước Nga”, do các đơn vị Ukraine phối hợp thực hiện trong một chiến dịch tấn công tầm xa.

Điểm tấn công chính là nhà máy hàng không Beriev (TANTK) ở Taganrog, nơi đặt nhiều khí tài quan trọng. Ukraine trước đó cũng từng phá hủy các tài sản quân sự giá trị cao khác của Nga như “mắt thần bầu trời” A-50.

Trong đêm 25/11, lực lượng Ukraine sử dụng UAV phản lực và tên lửa hành trình Neptune để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Ngoài Taganrog, Ukraine còn tấn công trạm trung chuyển dầu ở Novorossiysk và nhà máy lọc dầu Tuapse tại Krasnodar.

Bộ Quốc phòng Nga không xác nhận thiệt hại liên quan đến máy bay, nhưng tuyên bố phòng không nước này đã bắn hạ 259 UAV Ukraine trong đêm, gồm 16 chiếc trên vùng Rostov – nơi có nhà máy Sửa chữa Máy bay Taganrog.

Thống đốc Rostov, ông Yury Slyusar, cho biết có 3 người thiệt mạng tại Taganrog và ghi nhận thiệt hại ở một số cơ sở kinh doanh và nhà dân. Ông không đề cập bất kỳ vụ tấn công nào nhằm vào hạ tầng quân sự.