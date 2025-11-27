Nguyên nhân khiến cụm 8 tòa chung cư ở Hong Kong chìm trong biển lửa?

Giàn giáo bằng tre được cho là nguyên nhân khiến ngọn lửa lan nhanh khắp cụm chung cư ở Hong Kong hôm 26/11. Ảnh: Reuters.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại cụm chung cư ở Hong Kong được cho là lan nhanh một phần vì toàn bộ mặt ngoài các tòa nhà được bao phủ giàn giáo bằng tre – vật liệu xây dựng truyền thống mà chính quyền đặc khu này đang từng bước loại bỏ vì lý do an toàn.

Tính đến sáng ngày 27/11, nhà chức trách Hong Kong thông báo 44 người chết, 279 người mất tích trong vụ cháy cụm 8 tòa chung cư. Trong số những người nhập viện, 45 người trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy ở 4 tòa nhà, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động cứu hộ.

Đây được coi là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở Hong Kong trong nhiều thập kỷ. Ngọn lửa bùng phát tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, phía bắc vùng Tân Giới. Khu nhà gồm 8 tòa cao 31 tầng, khoảng 2.000 căn hộ và hàng ngàn cư dân.

Đây là vụ cháy nghiêm trọng nhất ở Hong Kong trong nhiều thập kỷ. Ảnh: SCMP.

Theo tờ Guardian, nguyên nhân chính thức của vụ cháy chưa được công bố. Tuy nhiên, giàn giáo bằng tre cùng lớp lưới che màu xanh dùng trong quá trình thi công có thể đã khiến lửa lan nhanh trên bề mặt các tòa nhà.

Hong Kong là một trong số rất ít nơi trên thế giới còn duy trì việc sử dụng giàn giáo bằng tre trong xây dựng. Hệ thống mắt lưới tre đan chằng chịt, buộc bằng dây nhựa và bao quanh các tòa nhà cao tầng là hình ảnh quen thuộc của thành phố này.

Tre được đánh giá nhẹ hơn và rẻ hơn so với các vật liệu kim loại. Nghề dựng giàn giáo tre cũng được xem như một dạng nghệ thuật truyền thống, xuất hiện từ thời nhà Hán cách đây khoảng 2.000 năm. Tre mọc nhiều ở miền nam Trung Quốc nên được sử dụng trong xây dựng từ rất sớm. Ngày nay, phần lớn công trình ở Trung Quốc đại lục đều chuyển sang giàn giáo kim loại.

Các tòa nhà ở Hong Kong cháy dữ dội, đến sáng ngày 27/11 vẫn chưa được dập tắt hoàn tất hoàn toàn. Ảnh: AFP.

Tháng 3/2025, chính quyền Hong Kong thông báo sẽ từng bước loại bỏ giàn giáo tre và chuyển sang sử dụng thép chống cháy vì lo ngại an toàn. Theo đó, 50% dự án xây dựng công cộng trong tương lai bắt buộc phải dùng khung kim loại. Ngoài khả năng chống cháy, kim loại còn bền hơn trong điều kiện khí hậu ẩm ướt của Hong Kong.

Tuy vậy, Công đoàn Công nhân Giàn giáo Tre Hong Kong từng lên tiếng phản đối việc loại bỏ tre. Công đoàn cho rằng do tre có sự khác biệt tự nhiên về kích thước và hình dáng nên việc dựng giàn giáo đòi hỏi tay nghề của các “bậc thầy giàn giáo tre”. Họ lo ngại sinh kế sẽ bị ảnh hưởng nếu Hong Kong chuyển hẳn sang sử dụng giàn giáo bằng thép.