Chèo thuyền thúng vượt lũ dữ cứu hàng trăm người ở Đắk Lắk

Ngày 28/11, ông Nguyễn Quốc Thắng - Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, địa phương vừa khen thưởng đột xuất 11 cá nhân và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng một trường hợp khác vì tinh thần quả cảm cứu dân trong đợt lũ dữ vừa qua.

Trước đó, từ ngày 19 đến 23/11, mưa lớn kéo dài khiến lũ dâng nhanh, 12 khu phố trên địa bàn phường bị ngập sâu. Nhiều hộ dân bị cô lập, nước chảy xiết khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc tiếp cận.

Trong tình thế cấp bách đó, ông Nguyễn Minh Hân – Bí thư Chi bộ, Trưởng Khu phố Long Thủy đã huy động 12 người dân trong khu phố, dùng những chiếc xuồng nhỏ và thuyền thúng làm phương tiện cứu hộ.

Bất chấp mưa rét, dòng nước xoáy và nguy hiểm rình rập, nhóm 12 người này phối hợp cùng công an, dân quân địa phương dầm mình trong lũ suốt hai ngày liền. Từ những phương tiện thô sơ, họ tiếp cận từng nhà, đưa người già, trẻ nhỏ và phụ nữ đến nơi an toàn.

“Chỉ trong hai ngày, lực lượng đã sơ tán được khoảng 300 người dân bị mắc kẹt,” ông Thắng nói. Sau khi hoàn thành việc đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhóm tiếp tục quay lại tiếp tế lương thực, nước uống, không để ai phải chịu đói trong những ngày nước lũ cô lập.

Lãnh đạo phường Bình Kiến khen thưởng đột xuất các trường hợp xả thân cứu người trong đợt lũ.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm và sự chủ động của người dân, UBND phường Bình Kiến đã quyết định khen thưởng 11 cá nhân có thành tích đặc biệt trong cứu hộ. Riêng ông Trần Văn Luân – người được xem là chỉ huy điều phối nhóm được phường đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen.

Ông Thắng cho biết thêm, từ mô hình cứu nạn tự phát hiệu quả này, UBND phường đang xây dựng đội xung kích cứu hộ – cứu nạn với nòng cốt là 12 cá nhân đã trực tiếp tham gia cứu dân.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi thanh niên, người dân tham gia để chủ động ứng phó với thiên tai sau này” ông Thắng nói.