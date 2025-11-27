Nga tuyên bố cứng rắn về thỏa thuận hòa bình với Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Reuters.

Hôm 26/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói Moscow sẽ không xem xét “bất kỳ hình thức nhượng bộ nào” liên quan đến bản thỏa thuận hòa bình mới do Mỹ đề xuất.

Tuần trước, Kiev nhận được dự thảo gồm 28 điểm, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi đó thừa nhận sẽ phải đưa ra những “lựa chọn khó khăn”. Sau cuộc thảo luận ở Geneva (Thụy Sĩ) với phái đoàn Mỹ, bản đề xuất được rút xuống còn 19 điểm. Tuy nhiên, nội dung bản sửa đổi này chưa được công bố.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov xác nhận Nga đã nhận bản dự thảo mới, nhưng Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ mọi khả năng thỏa hiệp.

Trong thông điệp ngày 26/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov nói ông đánh giá cao nỗ lực của Mỹ, nhưng khẳng định Moscow sẽ không lùi bước. “Không thể có chuyện nhượng bộ hay từ bỏ lập trường của chúng tôi trong những vấn đề then chốt nhằm giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông nói.

Bản kế hoạch ban đầu được cho là phản ánh các quan điểm cứng rắn lâu nay của Moscow, như giới hạn quy mô quân đội Ukraine và ngăn Kiev gia nhập NATO.

Ông Ryabkov cũng lặp lại lập trường của Điện Kremlin lâu nay, rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải “giải quyết nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột.

“Những ngày qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều thông tin rò rỉ, chỉ trích, tấn công từ truyền thông Anh và mạng xã hội nhằm vào ý tưởng đạt được một thỏa thuận có thể giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột”, ông Ryabkov nói.

Một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về tiến triển của bản dự thảo, gọi đây là “bước tiến tuyệt vời” và tin rằng “các bên sẽ đạt được điều đó”.

Ông Trump cho biết đã chỉ định đặc phái viên Steve Witkoff tới Moscow tuần tới để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và hoàn tất kế hoạch hòa bình, trong khi Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll sẽ tiếp tục làm việc với phía Ukraine.