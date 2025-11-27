Quan chức Ukraine nêu hai 'lằn ranh đỏ' với thỏa thuận hòa bình

"Ukraine sẽ không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào về công nhận các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát và cũng sẽ không sửa đổi hiến pháp. Đây là những lằn ranh đỏ đối với chúng tôi", Oleksandr Bevz, cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine, ngày 26/11 bình luận về triển vọng ký kết thỏa thuận hòa bình với Nga.

Bevz là thành viên đoàn đàm phán với Mỹ và các đối tác về kế hoạch hòa bình 28 điểm mà Tổng thống Donald Trump đề xuất. Kế hoạch này được cho là có nhiều điểm bất lợi với Ukraine, như buộc họ chuyển giao vùng Donbass cho Nga để đổi lấy các bảo đảm an ninh dài hạn, yêu cầu Kiev giới hạn quy mô quân đội và từ bỏ các loại vũ khí tầm xa, đồng thời sửa đổi hiến pháp, loại bỏ nguyện vọng gia nhập NATO.

Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Oleksandr Bevz. Ảnh: RBC-Ukraine

Ngày 23/11, Bevz cùng các quan chức cấp cao Ukraine họp với phía Mỹ tại Geneva để thảo luận kế hoạch này, với sự tham dự của đại diện châu Âu. Sau cuộc đàm phán, Financial Times cho biết dự thảo đã được rút gọn xuống 19 điểm, trong khi Tổng thống Trump sau đó nói kế hoạch còn lại 22 điểm.

Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh mọi điều khoản về vấn đề lãnh thổ trong thỏa thuận hòa bình phải dựa trên hai nguyên tắc: Lấy tiền tuyến hiện tại làm cơ sở cho đàm phán và mọi thảo luận về lãnh thổ phải diễn ra ở cấp nguyên thủ. Ông lưu ý lập trường của Kiev về toàn vẹn lãnh thổ là "không thể thỏa hiệp".

Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, nói các tổ đàm phán Ukraine và Mỹ đã đạt đồng thuận "trên tinh thần" về phần lớn nội dung trong kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25/11 bình luận rằng dự thảo được cập nhật sau vòng tham vấn ở Geneva có thể trở thành nền tảng cho "những nội dung chi tiết hơn".

Giới chức Ukraine và Mỹ đến nay chưa tiết lộ những điều khoản nào đã được loại khỏi dự thảo ban đầu sau các nỗ lực đàm phán vừa qua. Moskva nhiều lần khẳng định nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, cũng như tiến trình mở rộng về phía đông của liên minh này, là nguyên nhân gốc rễ cuộc chiến kéo dài hơn ba năm qua.