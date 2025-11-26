Ông Trump cập nhật tiến độ đàm phán hòa bình Ukraine, tiết lộ các bước tiếp theo

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/11 tuyên bố, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine đang tiến gần hơn bao giờ hết đến một thỏa thuận, cho biết đội ngũ của ông đã đạt được những tiến bộ to lớn và chỉ còn "một vài điểm bất đồng" cần giải quyết.

Trong một bài đăng dài trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ rằng Đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, sẽ đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll sẽ trở lại Kiev gặp các quan chức Ukraine nhằm hoàn thiện kế hoạch hòa bình.

"Kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu, do Mỹ soạn thảo, đã được tinh chỉnh, với sự đóng góp bổ sung từ cả hai bên, và chỉ còn lại một vài điểm bất đồng", ông Trump viết, đồng thời cho biết thêm rằng ông hy vọng sẽ chấm dứt xung đột "càng sớm càng tốt".

"Tôi sẽ được thông báo tóm tắt về mọi tiến triển đạt được, cùng với Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles", Tổng thống Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Nhà Trắng chưa cung cấp thêm chi tiết về hành trình của ông Witkoff hoặc những điểm bất đồng còn tồn tại giữa Kiev và Moscow.

Tuy nhiên, ông Trump đã ám chỉ rằng ông có thể sẽ sớm đích thân tham gia các cuộc đàm phán. "Tôi hy vọng sẽ được gặp Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin", ông viết, "nhưng chỉ khi thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến này được hoàn tất hoặc đang trong giai đoạn cuối cùng".

Nhà lãnh đạo Mỹ kết thúc bài đăng bằng lời kêu gọi lạc quan: "Chúng ta hãy cùng hy vọng rằng hòa bình có thể đạt được càng sớm càng tốt!".

Theo Kyiv Post, thông tin trên được đưa ra sau khi ông Rustem Umerov, người đứng đầu Hội đồng An ninh Ukraine, cho biết hôm 25/11 rằng ông hy vọng sẽ sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump tại Mỹ "vào thời điểm sớm nhất phù hợp" trước cuối tháng này.

Ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cũng nói với Axios hôm 25/11 rằng ông hy vọng chuyến thăm của ông Zelensky "sẽ diễn ra càng sớm càng tốt… bởi vì nó sẽ giúp Tổng thống Trump tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình là chấm dứt cuộc chiến này".

Mong muốn tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine một phần xuất phát từ việc ông Zelensky hy vọng sẽ đàm phán trực tiếp về các nhượng bộ lãnh thổ với ông Trump, ông Yermak cho biết.

Ban đầu, Tổng thống Mỹ đặt Lễ Tạ ơn vào ngày 27/11 là hạn chót để Ukraine ký vào kế hoạch hòa bình của mình, nhưng khi các cuộc đàm phán bắt đầu diễn ra và đạt được động lực, ông dường như sẵn sàng cho thêm thời gian cho các cuộc đàm phán, Axios cho biết.

Ông Trump rời Nhà Trắng để trở về khu nghỉ dưỡng của mình ở Florida vào chiều ngày 25/11 (giờ địa phương) và sẽ không trở lại Washington cho đến cuối Chủ nhật (ngày 30/11).