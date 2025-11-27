Thế giới 24h: Bộ trưởng Mỹ cảnh báo Ukraine “thất bại cận kề”

Ông Trump giơ nắm đấm bên cạnh Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll (ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Lục quân Mỹ: Ukraine đối mặt với tình trạng thảm khốc trên chiến trường

Trong cuộc họp với giới chức Ukraine tại Kiev hồi tuần trước, ông Driscoll đã nói với những người đồng cấp Ukraine rằng lực lượng nước này “đang đối mặt với tình trạng thảm khốc trên chiến trường và hứng chịu thất bại cận kề trước quân đội Nga”, NBC News hôm 26/11 đưa tin, dẫn lời 2 quan chức Mỹ.

Theo NBC News, ông Driscoll cũng nói với giới chức Ukraine rằng Nga đang tăng cường quy mô và tần suất các đòn tập kích, và quân đội Nga có khả năng chiến đấu “vô thời hạn”.

Bộ trưởng Mỹ đánh giá tình hình Ukraine chỉ ngày càng tệ hơn theo thời gian và tốt hơn hết là chấp nhận đàm phán hòa bình ngay lúc này.

Thêm một tin xấu khác với Ukraine, theo NBC News, rằng phái đoàn Mỹ cũng thông báo ngành công nghiệp quốc phòng nước này không thể tiếp tục cung cấp vũ khí, trong đó có các hệ thống phòng không, với tốc độ đủ nhanh để đáp ứng yêu cầu phòng thủ của Ukraine.

“Thông điệp cơ bản là các ông đang thua và các ông phải chấp nhận thỏa thuận”, một trong 2 quan chức Mỹ nói với NBC News.

Giới chức Mỹ và Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Lũ lụt khiến 33 người thiệt mạng, Thái Lan điều trực thăng sơ tán bệnh nhân

Hôm 26/11, Thái Lan sử dụng trực thăng để sơ tán bệnh nhân, và vận chuyển nhu yếu phẩm quan trọng, bao gồm cả bình oxy, tới các khu vực bị ngập sâu ở phía nam trong bối cảnh lũ lụt khiến 33 người ở nước này thiệt mạng.

Trực thăng sơ tán bệnh nhân khỏi một bệnh viện bị ngập lụt ở Thái Lan (ảnh: Reuters)

Lũ lụt nghiêm trọng đang tràn qua 9 tỉnh của Thái Lan và 8 bang của Malaysia, buộc hai nước phải sơ tán gần 50.000 người, theo Reuters.

Từ tuần trước, thành phố Hat Yai (phía nam Thái Lan) đã ghi nhận những trận mưa lớn kỷ lục, khiến nhiều bệnh viện ngập lụt và hàng nghìn người mắc kẹt trên mái nhà.

Hôm 23/11, Hat Yai ghi nhận lượng mưa 335 mm trong ngày, mức cao nhất trong khoảng 300 năm qua.

Quân đội Thái Lan đã huy động thuyền, trực thăng và thậm chí cả tàu sân bay duy nhất để vận chuyển hàng tiếp tế và sơ tán bệnh nhân.

Somrerk Chungsaman – quan chức Bộ Y tế Thái Lan – hôm 26/11 cho biết, nước lũ đã tràn vào tầng một của Bệnh viện Hat Yai, nơi đang điều trị cho khoảng 600 bệnh nhân, trong đó có 50 người cần chăm sóc đặc biệt.

“Hôm nay, tất cả bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt sẽ được sơ tán khỏi Bệnh viện Hat Yai”, ông Chungsaman nói.

Trung Quốc lại chỉ trích Nhật Bản

Hôm 7/11, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nói tại quốc hội rằng, việc sử dụng vũ lực ở eo biển Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản” và điều đó có nghĩa là nước này hành động quân sự cùng Mỹ.

Trong một văn bản phúc đáp hôm 25/11, được nội các thông qua, chính phủ Nhật Bản cho biết tuyên bố của bà Takaichi về đảo Đài Loan (Trung Quốc) “không có nghĩa là lập trường nhất quán của Nhật Bản đã thay đổi”.

Bắc Kinh phản đối văn bản được cho là “mơ hồ” này.

“Phản hồi bằng văn bản của nội các Nhật Bản ngày 25/11 vẫn lặp lại quan điểm cũ. Cái gọi là ‘lập trường nhất quán’ hay ‘lập trường không thay đổi’ về Đài Loan là chưa đủ. Điều Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản làm rõ là: ‘Lập trường nhất quán’ mà họ đề cập thực chất là gì? Nhật Bản có còn tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc hay không”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói hôm 26/11.

Theo bà Mao Ninh, Nhật Bản một lần nữa đưa ra những bình luận “thiếu trách nhiệm” về vấn đề Đài Loan và “can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.

Bà Mao Ninh nhấn mạnh, Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và Nhật Bản cần rút lại những phát biểu “sai lầm”.