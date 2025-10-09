Thế giới 24h: Moscow cảnh báo số phận tên lửa Tomahawk nếu xuất hiện ở Ukraine

Mỹ đang cân nhắc gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine (ảnh: IT)

Nga: Tên lửa Tomahawk sẽ bị phá hủy

“Phản ứng của chúng tôi sẽ cứng rắn, thận trọng và không tương xứng. Chúng tôi sẽ tìm cách làm tổn thương những kẻ gây ra rắc rối cho chúng tôi”, ông Andrei Kartapolov – Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Nga – trả lời phỏng vấn của RIA Novosti hôm 8/10.

Ông Kartapolov, người từng là Thứ trưởng Quốc phòng Nga, cho rằng, tên lửa Tomahawk của Mỹ không đủ để thay đổi bất cứ điều gì trên chiến trường, ngay cả khi chúng được cung cấp cho lực lượng Ukraine. Các tên lửa này chỉ có thể được cung cấp với số lượng nhỏ, hàng chục chứ không phải hàng trăm.

“Chúng tôi biết rất rõ những tên lửa này, cách chúng bay và cách bắn hạ chúng. Chúng tôi từng đối phó với chúng ở Syria, nên không có gì mới. Vấn đề duy nhất nằm ở những người cung cấp chúng và những người sử dụng chúng, đó chính là nơi rắc rối sẽ xảy ra”, ông Kartapolov nói.

Theo ông Kartapolov, hiện tại, Nga chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Ukraine đang chuẩn bị bệ phóng cho tên lửa Tomahawk – điều mà Kiev có thể sẽ không che giấu nếu nhận được tên lửa do Mỹ cung cấp.

Tuy nhiên, nếu phát hiện các tên lửa Tomahawk và bệ phóng, quân đội Nga sẽ sử dụng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa để phá hủy, ông Kartapolov nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 5/10, Tổng thống Nga Putin cảnh báo, bất kỳ quyết định nào của Mỹ về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ “phá hủy xu hướng tích cực” đang hình thành trong quan hệ giữa 2 nước.

Ukraine tung đòn tập kích, Nga thông báo thương vong

Giới chức Moscow thông báo, 6 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các vụ tập kích bằng UAV của Ukraine nhằm vào Belgorod (lãnh thổ Nga) và khu vực do quân đội Nga kiểm soát ở Kherson.

Thống đốc Belgorod – ông Vyacheslav Gladkov – hôm 8/10 cho biết, 2 người đàn ông và một phụ nữ trẻ đã thiệt mạng khi làng Maslova Pristan bị UAV Ukraine tấn công.

“Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất tới các gia đình phải chịu đựng nỗi đau này”, ông Gladkov nói.

Theo ông Gladkov, 9 người khác cũng bị thương và một số cơ sở hạ tầng ở Belgorod bị hư hại sau vụ tập kích của Ukraine.

Ở Kherson (phần lãnh thổ do Nga kiểm soát), ông Vladimir Saldo – thống đốc do Moscow bổ nhiệm – thông báo, 3 dân thường thiệt mạng khi hai tòa nhà bốc cháy sau vụ pháo kích của lực lượng Ukraine.

Hôm 8/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không đã đánh chặn và bắn hạ 53 UAV của Ukraine.

Cùng ngày, không quân Ukraine tuyên bố, quân đội Nga phóng 183 UAV vào khu vực của nước này. Vụ tập kích khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương. Một nhà máy nhiệt điện thuộc sở hữu của DTEK (công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine) cũng bị hư hại.

Pháp: Thủ tướng sắp mãn nhiệm phát tín hiệu vượt khủng hoảng

Thủ tướng Pháp sắp mãn nhiệm – ông Sebastien Lecornu – hôm 8/10 cho biết, các cuộc trao đổi của ông với lãnh đạo nhiều đảng phái đã mang lại “thiện chí” để thông qua dự luật ngân sách cuối năm và nguy cơ phải bầu lại quốc hội đã giảm xuống.

“Thiện chí này đã tạo ra động lực và sự đoàn kết rõ ràng, khiến nguy cơ giải tán quốc hội trở nên xa vời hơn”, ông Lecornu nói trong bài phát biểu ngắn gọn tại Điện Matignon (Paris).

Lecornu cho biết, ông sẽ trình bày kết quả này với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Hôm 6/10, Thủ tướng Pháp Lecornu đã nộp đơn từ chức chỉ 27 ngày sau khi được bổ nhiệm và 14 giờ sau khi nội các mới của ông được công bố do không nhận được sự ủng hộ của Quốc hội Pháp.

Tổng thống Pháp Macron sau đó giao nhiệm vụ cho ông Lecornu đàm phán với lãnh đạo các đảng phái trong vòng 48 giờ, để tìm kiếm sự ủng hộ.

Theo Guardian, trong ngày 8/10, ông Lecornu sẽ gặp lãnh đạo đảng Xã hội, đảng Xanh và một số đảng khác để tìm kiếm thỏa thuận cho nội các mới, giải quyết tình trạng chính phủ bị đình trệ.