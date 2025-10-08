Thế giới 24h: Thủ tướng Hungary "phản pháo" ông Zelensky

Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong một cuộc gặp với ông Zelensky (ảnh: Getty)

Ông Orban chỉ trích gay gắt Tổng thống Ukraine

Những bình luận mới của ông Orban được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky (hôm 6/10) tuyên bố, Kiev sẽ gia nhập EU.

“Ukraine sẽ gia nhập EU, cho dù có hay không có ông Orban. Đó là lựa chọn của người dân Ukraine”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, người dân Hungary, trong mọi trường hợp, “luôn ủng hộ Ukraine”.

Trong bài phát biểu, ông Zelensky cũng ám chỉ rằng các nước thành viên còn lại của EU có thể tìm cách thay đổi quy định để bỏ qua quyền phủ quyết của Hungary.

“Thay đổi thủ tục có nghĩa là không cần (sự đồng ý của) Hungary”, ông Zelensky nói.

Bình luận trên mạng xã hội X hôm 7/10, ông Orban “phản pháo” ông Zelensky, cho rằng Tổng thống Ukraine đang “quyết định thay người Hungary” và “dùng chiêu bài quen thuộc là tống tiền về mặt đạo đức để ép nước khác ủng hộ”.

“Hungary không có nghĩa vụ phải ủng hộ Ukraine gia nhập EU”, ông Orban nhấn mạnh.

“Chưa từng có quốc gia nào gây sức ép để gia nhập EU, và lần này cũng vậy”, ông Orban bình luận, nhấn mạnh rằng tư cách thành viên EU phải được toàn khối nhất trí.

Trong bình luận, ông Orban cũng viện dẫn cuộc khảo sát Voks năm 2025 của chính phủ Hungary. Theo đó, khoảng 95% người tham gia phản đối việc Ukraine gia nhập EU.

Bình luận về thỏa thuận Minsk, cựu Thủ tướng Đức Merkel hứng chỉ trích

Trên cương vị Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đã dẫn đầu nỗ lực của EU trong thỏa thuận Minsk (năm 2014 và 2015) nhằm trao quy chế đặc biệt cho 2 vùng Donetsk, Lugansk và ngăn chặn cuộc xung đột vũ trang giữa Kiev với lực lượng (được cho là thân Nga) ở 2 khu vực này, theo RT.

Angela Merkel – người từng là “bà đầm thép” của châu Âu (ảnh: Reuters)

Tháng 2/2022, Nga cáo buộc Ukraine không tuân thủ thỏa thuận Minsk và mở chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ người dân Donetsk, Lugansk (vùng Donbass).

Hôm 6/10, trong cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Hungary Partizan, bà Merkel nói: “Ngay từ tháng 6/2021, tôi đã cảm thấy phía Nga không còn coi trọng thỏa thuận Minsk”.

Merkel cho biết, khi đó, bà đã muốn xây dựng “một khuôn khổ mới” để EU đối thoại với Nga.

Tuy nhiên, một số nước thành viên EU, trong đó có Ba Lan và các nước vùng Baltic, phản đối nỗ lực này. Họ “lo ngại rằng chúng tôi không thể thống nhất lập trường chung về Nga”.

Cựu Thủ tướng Ba Lan – ông Mateusz Morawiecki – hôm 7/10 gọi phát biểu của bà Merkel là “đáng xấu hổ” và “quá kiêu ngạo”.

“Bà ấy đã theo đuổi chính sách khiến châu Âu phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga và làm chúng ta suy yếu về mặt quân sự”, ông Morawiecki nói.

Cựu Thủ tướng Latvia – ông Krisjanis Karins – đồng quan điểm với ông Morawiecki và cho rằng, “thật đáng ngạc nhiên khi cựu Thủ tướng Đức có thể nói ra những lời như vậy vào thời điểm này”.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna hôm 7/10 cho rằng, việc đổ lỗi cho Ba Lan và các nước Baltic về cuộc xung đột ở Ukraine “không chỉ bất lịch sự mà còn hoàn toàn sai trái”.

Nỗ lực cuối cùng của cựu Thủ tướng Pháp để "cứu" chính phủ

Ngày 7/10, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Pháp – ông Sebastien Lecornu – sẽ bắt đầu 2 ngày đàm phán với các đảng phái trong quốc hội để tìm kiếm sự ủng hộ cho nội các mới, Al Jazeera đưa tin.

Đây được cho là nỗ lực cuối cùng của ông Lecornu để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Pháp, khi chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron không còn được quốc hội ủng hộ và không thể thành lập nội các mới.

Trước đó, Điện Elysee thông báo, Tổng thống Macron đã đặt ra thời hạn 2 ngày để Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lecornu “xác định nền tảng hành động và ổn định cho đất nước”.

Theo Al Jazeera, trước đề nghị của ông Lecornu, các thành viên của đảng Cộng hòa bảo thủ và đảng Phục hưng trung hữu đã tỏ ra sửng sốt và cho rằng, đã đến lúc Tổng thống Macron nên rời đi.

Hôm 6/10, Thủ tướng Pháp Lecornu đã nộp đơn từ chức chỉ 27 ngày sau khi được bổ nhiệm và 14 giờ sau khi nội các mới của ông được công bố. Lecornu – Thủ tướng tại nhiệm ngắn nhất lịch sử Pháp – cho biết, ông không thể làm việc khi các đảng phái trong quốc hội không ủng hộ.