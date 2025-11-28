Thế giới 24h: Thông tin mới vụ cháy thảm khốc cụm chung cư ở Hong Kong

Lính cứu hỏa Hong Kong dập lửa trên các tầng cao (ảnh: Reuters)

Hong Kong: Số người thiệt mạng do hỏa hoạn tăng lên 65, vẫn còn gần 300 người mất tích

Chiều ngày 27/11, khoảng 24 giờ sau khi hỏa hoạn bùng phát, các đội cứu hỏa vẫn gặp khó khăn khi cố gắng tiếp cận khu nhà bị cháy để giải cứu những người có khả năng còn mắc kẹt trên những tầng cao, Reuters đưa tin.

Khu Wang Fuk Court có 8 tòa chung cư nằm ở phía bắc quận Đại Bộ, là nơi sinh sống của khoảng 4.600 cư dân. Chiều ngày 26/11, ngọn lửa lan rộng khiến 7 trong số 8 tòa nhà gần như bị thiêu rụi.

Đến chiều 27/11, chính quyền Hong Kong cho biết, lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy ở 4 tòa nhà. Nỗ lực dập lửa vẫn tiếp tục ở 3 tòa nhà còn lại.

Người dân Hong Kong chuyển hàng tiếp tế cho những cư dân bị mất nhà trong vụ cháy (ảnh: Reuters)

Về thương vong, giới chức Hong Kong cho biết, có 65 người thiệt mạng trong vụ cháy và ít nhất 70 người bị thương (tăng so với thông báo trước đó).

Trong cuộc họp báo hôm 25/7, ông John Lee – trưởng đặc khu Hong Kong – cho biết, vẫn còn 279 người mất tích, nghi do mắc kẹt trong các tòa nhà.

Theo ông Lee, giàn giáo tre được dựng bên ngoài tòa nhà có thể là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Thời gian tới, chính quyền Hong Kong sẽ thay thế toàn bộ giàn giáo tre bằng giàn giáo kim loại trong các công trình xây dựng.

Một quỹ trị giá khoảng 38,4 triệu USD đã được thành lập để hỗ trợ những người bị mất nhà trong vụ hỏa hoạn. Trong tối 27/11, mỗi gia đình bị ảnh hưởng sẽ nhận ngay hơn 1.200 USD (khoảng 30 triệu VNĐ) để duy trì chỗ ăn ở.

Quân đội Nga tiến vào khu vực "hòm sắt" ở Pokrovsk

Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/11 thông báo, các đơn vị xung kích thuộc Tập đoàn quân số 2 của Nga đã tiến vào phía bắc thành phố Pokrovsk (vùng Donetsk) – khu vực được phòng thủ nghiêm ngặt nhất của lực lượng Ukraine.

Binh sĩ Nga tác chiến ở vùng Donetsk (ảnh: RIA Novosti)

Quân đội Nga cũng đã kiểm soát thêm một ngôi làng ở phía nam thị trấn Siversk (vùng Donetsk) và gây nhiều tổn thất cho lực lượng Ukraine.

Theo Reuters, bản đồ từ phía Nga cho thấy hầu hết Pokrovsk nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga và thị trấn Myrnohrad lân cận bị bao vây. Bản đồ do Ukraine cung cấp cho thấy nhiều khu vực ở Pokrovsk vẫn là “vùng xám” và Myrnohrad chưa bị bao vây hoàn toàn.

Hôm 27/11, Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã đẩy lui 57 cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk.

Phát biểu hôm 27/11 trong chuyến thăm Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Putin thông báo, quân đội Nga đã bao vây hoàn toàn Pokrovsk và Myrnohrad.

Theo ông Putin, quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 70% Pokrovsk, trong khi Ukraine mất đi những đơn vị tinh nhuệ nhất để cố thủ thành phố.

Nhật Bản: Không có chuyện ông Trump khuyên bà Takaichi dịu giọng

Hôm 26/11, Wall Street Journal (báo Mỹ) đưa tin, trong cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khuyên Thủ tướng Nhật Bản – bà Sanae Takaichi – không nên khiêu khích Bắc Kinh về vấn đề đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản – ông Minoru Kihara – bác bỏ thông tin này.

“Bài báo có đoạn viết rằng, về vấn đề Đài Loan, ông Trump đã khuyên bà Takaichi không nên khiêu khích Trung Quốc. Nhưng không hề có chuyện đó”, ông Kihara nói trong cuộc họp báo hôm 27/11.

Hôm 25/11, Thủ tướng Nhật Bản cho biết, Tổng thống Mỹ Trump và bà đã thảo luận về mối quan hệ song phương. Trong cuộc điện đàm, ông Trump cũng gọi bà là “bạn rất thân”.

Từ Bắc Kinh, Guo Jiakun – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cho biết, ông không muốn bình luận về cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ. Theo ông Guo, đây là vấn đề giữa Mỹ và Nhật Bản.

“Về vấn đề Đài Loan, đây là công việc nội bộ của Trung Quốc và không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài”, ông Guo nói thêm.