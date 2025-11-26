Thế giới 24h: Nga tung 2 đòn tập kích liên tiếp, Ukraine tuyên bố bắn hạ Kinzhal

Nhiều quận ở Kiev ghi nhận thiệt hại sau vụ tập kích của quân đội Nga (ảnh: Pravda)

Nga phóng hơn 480 UAV và tên lửa, Kiev tổn thất nặng

Hôm 25/11, giới chức Ukraine cho hay, quân đội Nga tiến hành 2 cuộc tập kích vào đêm và sáng, khiến ít nhất 7 người ở Kiev thiệt mạng, 20 người khác bị thương.

Thiệt hại được ghi nhận ở ít nhất 4 quận, bao gồm Darnytskyi, Svyatoshynskyi, Pecherskyi và Dniprovskyi.

Theo giới chức Kiev, đòn tập kích thứ 2 của Nga tiến hành vào khoảng 7 giờ sáng 25/11 (giờ địa phương) và tên lửa siêu thanh Kinzhal được sử dụng.

“Hậu quả là một tòa nhà phi dân cư ở quận Svyatoshynskyi bị hư hại nghiêm trọng”, thị trưởng Kiev – ông Vitaliy Klitschko – thông báo, lưu ý rằng một số người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Một tòa nhà phi dân cư khác ở quận Darnytskyi cũng xảy ra vụ nổ. Các đội cứu hộ và nhân viên y tế đang làm việc tại hiện trường, ông Klitschko cho hay.

Một hố sâu trên đường, nghi do UAV rơi trúng (ảnh: Pravda)

Theo Kyiv Post, nhiều quận ở Kiev ghi nhận tình trạng mất điện, mất nước và hệ thống sưởi ấm không hoạt động sau vụ tập kích của quân đội Nga. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dập tắt các đám cháy.

Không quân Ukraine tuyên bố, quân đội Nga phóng 22 tên lửa và 464 UAV các loại trong đòn tập kích mới. Trong đó, 452 UAV và 14 tên lửa bị bắn hạ, bao gồm một tên lửa Kinzhal.

Các tên lửa, UAV lọt lưới phòng không đã đánh trúng 15 địa điểm.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/11 xác nhận tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao nhằm vào tổ hợp công nghiệp – quân sự và hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Taliban: Pakistan bất ngờ ném bom ở Afghanistan, 10 người thiệt mạng

Lực lượng Taliban hôm 25/11 tuyên bố, ít nhất 9 trẻ em và một người phụ nữ thiệt mạng khi quân đội Pakistan ném bom một ngôi nhà ở tỉnh biên giới Khost (phía đông nam Afghanistan).

Lực lượng Taliban ở Afghanistan (ảnh: Reuters)

Zabihullah Mujahid – phát ngôn viên lực lượng Taliban – cho biết, vụ tấn công xảy ra vào lúc nửa đêm ngày 24/11.

“Quân đội Pakistan ném bom vào nhà một cư dân địa phương. Hậu quả là 9 trẻ em và một người phụ nữ thiệt mạng. Ngôi nhà bị phá hủy”, Mujahid bình luận trên mạng xã hội X.

Mujahid cảnh báo, Afghanistan sẽ đáp trả vào “thời điểm thích hợp”.

Người phát ngôn quân đội Pakistan – ông Ahmad Sharif Chaudhry – đã bác bỏ cáo buộc trên, nhấn mạnh rằng quân đội nước này không nhắm mục tiêu vào dân thường.

Theo Al Jazeera, vụ tấn công mới có thể thổi bùng căng thẳng Afghanistan – Pakistan, sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 10 được cho là mong manh.

UAV xâm nhập Romania sâu chưa từng có, tiêm kích NATO xuất kích

Các chiến đấu cơ của NATO đã được điều động hôm 25/11 sau khi nhận được thông tin một UAV đang xâm nhập sâu chưa từng có vào không phận Romania, Reuters đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania – ông Ionut Mosteanu – cho biết, các phi công NATO suýt chút nữa đã bắn hạ UAV, nhưng được cho là kiềm chế vì lo ngại gây thiệt hại trên mặt đất.

Mảnh vỡ của một UAV (không chứa chất nổ) sau đó được phát hiện trên lãnh thổ Romania, gần biên giới với Ukraine.

“Các chiến đấu cơ Eurofighter đã cố gắng bắn hạ mục tiêu”, ông Mosteanu nói.

“Giả định của tôi là các phi công đã đánh giá khả năng gây thiệt hại trên mặt đất và quyết định không khai hỏa”, Mosteanu nói thêm.

Romania cáo buộc UAV xâm nhập có nguồn gốc từ Nga, trong khi Moscow chưa bình luận về thông tin này.