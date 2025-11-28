Bão số 15 chưa tan, áp thấp nhiệt đới có hướng đi lạ kỳ lại sắp tiến vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (28/11), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,1 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Bão số 15 vẫn đang trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện.

13 giờ ngày 29/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, có khả năng đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Vị trí tâm ở 5,50°N – 106,50°E, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Cường độ cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm nằm phía Nam vĩ tuyến 7,00°N, từ kinh tuyến 104,00°E đến 108,60°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

13 giờ ngày 30/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Vị trí tâm ở 7,50°N – 109,00°E, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Cường độ cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Nam vĩ tuyến 8,50°N, từ kinh tuyến 104,50°E đến 110,50°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây Nam đặc khu Trường Sa.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ suy yếu dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4,0m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.