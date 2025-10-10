Thế giới 24h: Ông Trump trượt Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh: Reuters)

Giấc mơ đoạt giải Nobel của ông Trump chưa thành hiện thực

Ủy ban Na Uy – cơ quan quyết định người chiến thắng của giải thưởng danh giá này – đã không trao giải Hòa bình cho ông Trump, dù ông hy vọng có thể được vinh danh vì đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và một số quốc gia Trung Đông.

Giải thưởng đã được trao cho nhà lãnh đạo đối lập Venezuela María Corina Machado vì những nỗ lực thúc đẩy quyền dân chủ ở đất nước bà và cuộc đấu tranh nhằm đạt được một quá trình chuyển đổi dân chủ, theo thông báo của Ủy ban Nobel Na Uy.

Ông Trump từng đóng vai trò trung gian trong thỏa thuận lịch sử giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Bahrain, Morocco và Sudan sau đó cũng ký các hiệp định tương tự, và Trump hy vọng có thể mở rộng thỏa thuận này với các quốc gia khác.

Vị Tổng thống Mỹ cũng được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình vì những thỏa thuận mà ông đã đạt được nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng và xung đột trong năm nay – nhưng các đề cử từ Campuchia và Pakistan được gửi đến sau hạn chót ngày 31/1 của ủy ban.

Quyết định của Ủy ban khi không trao giải cho Trump không gây ngạc nhiên. Ông từng thừa nhận đầu năm nay rằng mình sẽ “không bao giờ” giành được sự công nhận danh giá này – một giải thưởng mà trước đó chỉ có bốn tổng thống Mỹ từng được trao.

“Họ sẽ không bao giờ trao cho tôi giải Nobel Hòa bình”, ông Trump nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Phòng Bầu dục ngày 4/2. “Tôi xứng đáng với nó, nhưng họ sẽ không bao giờ trao cho tôi”.

Khi được một phóng viên hỏi vào ngày 8/10 rằng liệu ông có nghĩ mình sẽ thắng giải hay không, Trump trả lời trong một cuộc họp bàn tròn: “Tôi không biết”.

Ông Trump, người tuyên bố đã giải quyết 7 cuộc xung đột trong nhiệm kỳ tổng thống của mình và đang nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Gaza, nói:

“Có lẽ họ sẽ tìm ra lý do để không trao giải cho tôi, bạn biết đấy. Có lẽ họ sẽ làm vậy”.

Trước ông Trump, các cựu Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter và Barack Obama từng giành giải thưởng danh giá này.

Hôm 9/10, ông Trump phàn nàn rằng “ông Obama chẳng làm gì cả cũng nhận giải” trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục ngay trước lễ công bố.

Ủy ban Nobel không tiết lộ danh tính những người bị loại, nhưng trước khi công bố giải thưởng, cơ quan này cho biết có 338 ứng viên, trong đó 244 cá nhân và 94 tổ chức.

Hạ nghị sĩ Claudia Tenney của bang New York, thuộc đảng Cộng hòa, đã công khai cho biết bà đề cử ông Trump cho giải Nobel vì Hiệp định Abraham. Thủ tướng Netanyahu cũng từng nói ông sẽ đề cử ông Trump vì vai trò của ông trong các hiệp định này trong chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng 7.

Philippines hứng động đất 7,6 độ Richter

Một ngôi nhà bị hư hại nặng sau động đất mạnh 7,6 độ Richter ở Philippines ngày 10/10. Ảnh: Bureau of Fire Protection

Một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi miền Nam Philippines vào ngày 10/10, theo thông tin từ Cơ quan Địa chấn Philippines (Phivolcs). Trận động đất được ghi nhận ngoài khơi thị trấn Manay, thuộc tỉnh Davao Oriental trên đảo Mindanao, ở độ sâu khoảng 10 km.

Theo Reuters, ông Edwin Jubahib, Thống đốc tỉnh Davao Oriental, miền nam Philippines, cho biết trên đài phát thanh DZMM rằng người dân rất hoảng loạn khi trận động đất xảy ra.

“Một số tòa nhà được báo cáo đã bị hư hại. Trận động đất này rất mạnh", ông Jubahib nói. Theo BBC, một số học sinh bị ngất xỉu khi động đất xảy ra.

Học sinh ở Philippines bỏ chạy ra ngoài vì động đất mạnh. Ảnh: AFP

Một học sinh được hỗ trợ sau khi choáng váng vì động đất. Ảnh: AFP

Những người bị ngất xỉu và bị thương được hỗ trợ sau trận động đất. Ảnh: Bureau of Fire Protection

Richie Diuyen, nhân viên thuộc cơ quan phòng chống thiên tai địa phương, cho biết cô vẫn còn choáng váng sau trận động đất kéo dài gần một phút.

“Tôi vẫn còn sợ và bàng hoàng. Chúng tôi không thể tin nổi trận động đất lại mạnh đến như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trải qua điều đó", Diuyen chia sẻ với BBC.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết chính phủ đang làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo viện trợ và hỗ trợ đến được với tất cả những người cần giúp đỡ.

Trong một tuyên bố, ông Marcos nói: “Chúng tôi đang đánh giá tình hình thực tế tại hiện trường và đảm bảo rằng mọi người đều an toàn.Công tác tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ đã được chuẩn bị và sẽ được triển khai ngay khi điều kiện cho phép".

Ông Marcos cho biết đã chỉ đạo nhiều cơ quan, bao gồm lực lượng vũ trang và cảnh sát biển, khẩn trương thực hiện việc sơ tán tại các khu vực ven biển và kích hoạt các kênh liên lạc khẩn cấp.

Học sinh được sơ tán do động đất ở Philippines. Ảnh: Getty

Người dân tập trung ở ngoài đường sau động đất. Ảnh: Getty

Ngay sau trận động đất, Phivolcs đã phát cảnh báo sóng thần, đồng thời cảnh báo về nguy cơ thiệt hại và dư chấn mạnh có thể xảy ra sau trận động đất. Cơ quan này nhấn mạnh, người dân tại các khu vực ven biển ở miền Trung và miền Nam Philippines cần lập tức sơ tán lên vùng cao hoặc di chuyển sâu vào đất liền.

Theo Phivolcs, những đợt sóng thần đầu tiên có thể xuất hiện sau khoảng 1 tiếng nữa (11h kém, theo giờ Hà Nội) và có thể kéo dài trong nhiều giờ.

Theo BBC, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết, sóng thần có thể cao tới 3 mét ở một số vùng biển của Philippines.

Phivolcs cũng khuyến cáo các chủ tàu thuyền nên đưa phương tiện rời xa khu vực bến cảng và neo đậu an toàn, đồng thời các tàu đã ra khơi nên tiếp tục ở lại vùng biển sâu cho đến khi có thông báo an toàn tiếp theo.

Vào khoảng 11h30 (giờ Hà Nội) ngày 10/10, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã gỡ cảnh báo sóng thần ở Philippines.

Y bác sĩ và bệnh nhân bỏ chạy ra ngoài vì động đất mạnh ở Davao, Philippines ngày 10/10.Ảnh: PTV Davao

Cảnh lộn xộn bên trong một bệnh viện ở tỉnh Davao Oriental khi động đất xảy ra. Ảnh: PTV Davao

Khu vực xảy ra động đất mạnh ở Philippines ngày 10/10. Ảnh: SCREENGRAB FROM USGS

Trong khi đó, Trung tâm Địa chấn châu Âu – Địa Trung Hải (EMSC) ước tính cường độ trận động đất là 7,4 độ Richter, với tâm chấn sâu khoảng 58 km.

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần của Mỹ (US Tsunami Warning System) cho biết các đợt sóng nguy hiểm có thể xuất hiện tại những vùng ven biển nằm trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn.

Ngoài ra, Indonesia cũng đã phát cảnh báo sóng thần cho các vùng Bắc Sulawesi và Papua, sau khi mô hình địa chấn của nước này cho thấy nguy cơ xuất hiện sóng cao tới 50 cm có thể đánh vào bờ biển Indonesia, theo Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý Indonesia – BMKG.

Trận động đất mạnh lần này xảy ra chỉ hai tuần sau khi Philippines hứng chịu trận động đất chết chóc nhất trong hơn một thập kỷ, khiến 72 người thiệt mạng trên đảo Cebu. Trận động đất trước đó có cường độ 6,9 độ Richter và cũng xảy ra ngoài khơi.

Tổng thống Putin: Máy bay Azerbaijan có thể đã trúng mảnh vỡ tên lửa Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ở Tajikistan ngày 9/10, ông Putin nói rằng chuyến bay AZAL 8243 bị hư hại “sau khi phòng không Nga phát hiện 3 máy bay không người lái (UAV) vượt qua biên giới Nga trong đêm xảy ra thảm kịch”. Một trong ba chiếc UAV “vẫn đang bay” khi chiếc máy bay của Azerbaijan Airlines bị trúng mảnh vỡ tên lửa.

“Hệ thống phòng không Nga khi đó gặp trục trặc. Hai tên lửa đã được bắn, nhưng không trúng trực tiếp vào máy bay dân sự", ông Putin nói thêm. Tổng thống Nga cho rằng các quả tên lửa có thể đã tự hủy khi cách máy bay khoảng 10 mét, "nhiều khả năng là máy bay dân sự bị trúng mảnh vỡ chứ không phải đầu đạn của tên lửa" phóng từ một máy bay đánh chặn Nga.

Vụ việc xảy ra tháng 12/2024 gần thành phố Grozny của Nga, khiến 38 người thiệt mạng và 29 người bị thương. Phi hành đoàn đã cố đổi hướng trước khi buộc phải hạ cánh khẩn gần Aktau (Kazakhstan).

Ngày 9/10, ông Putin khẳng định Nga sẽ “chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường” và tiến hành đánh giá pháp lý toàn diện. Tổng thống Azerbaijan bày tỏ tin tưởng cuộc điều tra của Nga sẽ “khách quan và làm rõ sự thật”.

Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi sau tai nạn, khi Baku chuẩn bị khởi kiện Nga, còn Moscow nhiều lần gửi lời chia buồn và kêu gọi “chờ kết quả điều tra cuối cùng”.

Điện Kremlin nói Ukraine đang kỳ vọng sai lầm về chiến thắng

Theo đài RT, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chính quyền Kiev “không có ý định hòa bình” và vẫn nuôi ảo tưởng có thể xoay chuyển cục diện chiến trường.

Phát biểu với báo giới tại Dushanbe (Tajikistan) ngày 9/10, ông Peskov nói Ukraine vẫn đưa ra quyết định dựa trên “hy vọng sai lầm” rằng chiến tuyến có thể thay đổi tích cực cho Kiev. Ông Peskov cho rằng “chính quyền Kiev, với sự ủng hộ của châu Âu, hiện hoàn toàn không hướng đến hòa bình”.

Theo đài RT, trong những tháng gần đây, quân Nga liên tục đẩy lùi lực lượng Ukraine và giành thêm lãnh thổ. Tuy nhiên, theo ông Peskov, Kiev đã đình trệ mọi tiến trình đàm phán, dù hai bên từng thống nhất tại Istanbul về việc lập nhóm công tác cho một thỏa thuận tiềm năng.

Ông Peskov cũng cáo buộc Kiev liên tục thay đổi các đề xuất hòa bình, chỉ nhằm mục đích tuyên truyền và đánh bóng hình ảnh quốc tế mà không xem xét nghiêm túc các giải pháp của Moscow.

Các quan chức Ukraine vẫn tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ cũ, dù nhiều chuyên gia quân sự cho rằng điều này không thể đạt được nếu không có sự can dự trực tiếp của NATO.

Tổng tư lệnh Ukraine Aleksandr Syrsky từng thừa nhận Nga vượt trội về quân số và vũ khí, gọi tháng 8 vừa qua là “tháng thử thách lớn”. Còn Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov khẳng định “quyền chủ động chiến lược hoàn toàn thuộc về quân Nga”, trong khi Kiev buộc phải di chuyển đơn vị tinh nhuệ liên tục để “vá lỗ hổng phòng tuyến”.

Báo Anh: Nga phá hủy 60% sản lượng khí đốt của Ukraine trước mùa đông

Cháy lớn ở cơ sở năng lượng ở vùng Odesa sau một vụ tấn công của Nga trong tuần này. Ảnh: Getty

Theo tờ Financial Times, chuỗi không kích lớn trong tuần qua của Nga đã làm tê liệt gần 60% sản lượng khí đốt của Ukraine, khiến nước này đối mặt nguy cơ thiếu năng lượng nghiêm trọng trong mùa đông.

Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Naftogaz (Ukraine) – ông Sergii Koretskyi – nói Nga đang cố “đánh sập tinh thần người dân Ukraine” bằng cách tấn công hạ tầng năng lượng, với hàng trăm UAV và hàng chục tên lửa mỗi đêm. Theo ông Koretskyi, các cuộc tấn công này là chiến dịch phá hoại có hệ thống.

Trước khi bị tấn công, Ukraine cần 13,2 tỷ m³ khí đốt cho mùa đông và dự định nhập khẩu 4,6 tỷ m³ trước ngày 1/11. Tuy nhiên, với mức thiệt hại hiện tại, Kiev có thể phải mua thêm 4,4 tỷ m³, tương đương 20% nhu cầu hằng năm, với chi phí khoảng 2,2 tỷ USD.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chỉ trong tháng 9 và đầu tháng 10, Nga đã tấn công 160 mục tiêu năng lượng ở các vùng Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv và Poltava. Riêng vụ tấn công ngày 3/10 được Naftogaz mô tả là “cuộc tấn công dữ dội nhất từ đầu chiến sự”.

Theo Financial Times, ông Maxim Timchenko, giám đốc Tập đoàn năng lượng tư nhân DTEK (Ukraine), nói rằng các cơ sở “bị tấn công hằng ngày” và “các đợt tập kích của Nga ngày càng chính xác, có thể dùng trí tuệ nhân tạo để xác định mục tiêu”.

Giới chức Ukraine đã làm việc khẩn cấp với các đại sứ G7, kêu gọi cung cấp thêm hệ thống phòng không, máy nén khí và máy biến áp để phục hồi sản xuất năng lượng. DTEK và Naftogaz đang xây tường bê tông và bao cát bảo vệ cơ sở năng lượng, đồng thời đầu tư điện gió và pin lưu trữ nhằm tạo mạng lưới năng lượng phân tán chống lại các đợt không kích.