Thế giới 24h: Nghi phạm bắn chết cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine nêu động cơ gây án

Hình ảnh cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy trong lễ tưởng niệm ở Kiev vào ngày 1/9/2025. Ảnh: AFP.

Thông tin mới vụ cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị sát hại

Nghi phạm nói vụ sát hại là “hành động trả thù cá nhân đối với chính quyền Ukraine”, đồng thời phủ nhận thông tin có liên hệ với cơ quan tình báo Nga.

“Tôi chỉ muốn sớm được tuyên án. Đúng, tôi đã bắn ông Parubiy. Tôi cũng muốn được đưa vào danh sách trao đổi tù nhân để đi tìm xác con trai mình”, nghi phạm nói khi trình diện trước tòa, đề cập con trai là binh sĩ Ukraine, được cho là mất tích trong giao tranh ở thành phố Bakhmut vào năm 2023.

Về lý do chọn ông Parubiy làm mục tiêu, nghi phạm nói đó là quyết định bột phát: “Ông ấy sống ở gần đó”.

Theo truyền thông Ukraine, nghi phạm hiện bị tạm giam 60 ngày và không được hưởng quyền bảo lãnh.

Ông Parubiy bị bắn chết tại Lviv ngày 30/8, trúng 8 phát đạn khi đang đi bộ ở quận Sykhivskyi, phía tây thành phố. Ông qua đời ngay tại hiện trường.

Là một nhân vật chính trị nổi bật, ông Parubiy từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội Ukraine giai đoạn năm 2016–2019. Trong cuộc chính biến Maidan năm 2014, ông là chỉ huy lực lượng “Tự vệ Maidan”, bảo vệ người biểu tình chống chính phủ.

Ông Trump lên tiếng về Ấn Độ sau khi ông Modi gặp ông Putin, ông Tập

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa bày tỏ quan điểm chỉ trích New Delhi sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự các cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc).

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, vài giờ sau khi hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) kết thúc, ông Trump cho rằng quan hệ thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ từ lâu “chỉ có lợi cho một phía”, theo RT.

“Điều ít người nhận ra là chúng ta hầu như không bán được gì cho Ấn Độ, trong khi họ lại bán cho chúng ta một lượng hàng hóa khổng lồ. Nói cách khác, chúng ta là ‘khách hàng lớn nhất’ của họ, nhưng họ không phải khách hàng của chúng ta”, ông Trump viết.

Theo ông Trump, Ấn Độ áp mức thuế rất cao với hàng hóa Mỹ nên các doanh nghiệp khó tiếp cận thị trường. Ông cho rằng “mối quan hệ một chiều” này đã kéo dài nhiều thập kỷ và là “thảm họa”.

Ông Trump cũng nhắc đến việc Ấn Độ chủ yếu nhập khẩu dầu và vũ khí từ Nga, trong khi mua rất ít từ Mỹ. Dù New Delhi đã đề nghị giảm thuế về mức 0, ông cho rằng đề xuất như vậy là “quá muộn, lẽ ra phải làm từ nhiều năm trước”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 31/8, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước cần xem nhau là đối tác chứ không phải là đối thủ.

Một ngày sau, nhà lãnh đạo Ấn Độ đã có cuộc gặp riêng với ông Putin trên chiếc limousine Aurus của ông và sau đó là hội đàm theo hình thức cấp phái đoàn.

Trong năm tài khóa 2024–2025, thương mại song phương Mỹ – Ấn đạt 131,8 tỷ USD, trong đó New Delhi xuất siêu 41,18 tỷ USD.

Quốc gia châu Âu công bố lệnh trừng phạt Israel

Bỉ tuyên bố sẽ công nhận nhà nước Palestine và áp đặt trừng phạt đối với Israel, trong bối cảnh nhiều nước phương Tây có động thái tương tự.

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot nói Brussels sẽ công bố quyết định công nhận nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng 9 này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều kiện là Hamas phải thả toàn bộ con tin Israel và từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza.

“Chúng tôi sẽ công nhận nhà nước Palestine tại phiên họp của LHQ. Đồng thời, các biện pháp trừng phạt cứng rắn cũng được áp đặt với chính phủ Israel”, ông Prevot nói, theo tờ Telegraph.

Bỉ sẽ trừng phạt hai bộ trưởng Israel với cáo buộc có “tư tưởng cực đoan”. Nước này cũng cấm nhập khẩu sản phẩm từ các khu định cư do Israel kiểm soát bất hợp pháp và rà soát lại các hợp đồng mua sắm công có liên quan đến doanh nghiệp Israel.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng nỗ lực của châu Âu nhằm thúc đẩy công nhận nhà nước Palestine trong phiên họp của LHQ tại New York trong tháng này. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng tuyên bố sẽ ủng hộ công nhận Palestine nếu Israel không đáp ứng các điều kiện như ngừng bắn ở Gaza và nối lại viện trợ nhân đạo.

Nhiều chính phủ phương Tây khác đã đưa ra tuyên bố tương tự, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản đối gay gắt.

Những quan điểm đối nghịch giữa các nước phương Tây dự kiến sẽ làm gia tăng căng thẳng tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, diễn ra từ ngày 9 đến 23/9 ở thành phố New York (Mỹ).