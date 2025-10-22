Thế giới 24h: Tỷ lệ ủng hộ ông Trump thay đổi ra sao khi chính phủ Mỹ đóng cửa?

Ông Trump chào người ủng hộ ở bang Florida, Mỹ (ảnh: Reuters)

Mỹ: Chính phủ đóng cửa, tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng lên

Kết quả khảo sát do Reuters/Ipsos công bố hôm 21/10 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng nhẹ trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa dài ngày.

Theo Reuters, cuộc khảo sát kéo dài 6 ngày cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 42%, tăng 2 điểm % so với kết quả khảo sát hồi đầu tháng 10.

Kể từ đầu tháng 4, tỷ lệ ủng hộ ông Trump dao động từ 40% đến 44%, thấp hơn mức 47% khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa đã 21 ngày, 50% số người tham gia khảo sát cho rằng đảng Cộng hòa có lỗi, tỷ lệ người đổ lỗi cho đảng Dân chủ là 43%.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa (từ ngày 1/10) đã khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời.

Kết quả khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy, đa số người được hỏi ủng hộ đảng Dân chủ, khi yêu cầu phe Cộng hòa đồng ý gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế trong dự luật chi tiêu mới.

Cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos được tiến hành trên khắp nước Mỹ, với 4.385 người trưởng thành tham gia.

UAV đánh trúng hạ tầng quan trọng ở Chernihiv, gây mất điện và nước diện rộng

Hôm 21/10, chính quyền Chernihiv thông báo, thành phố bị mất hoàn toàn điện và nước sau các cuộc tập kích của quân đội Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng. Các cơ sở quan trọng buộc phải chuyển sang dùng nguồn điện khẩn cấp để thay thế.

Người dân Chernihiv tập trung trong những chiếc lều được chính quyền cấp điện để sử dụng (ảnh: Reuters)

“Thông báo tới người dân thành phố Chernihiv. Tình hình hiện nay đã tự nói lên tất cả. Các cơ sở của Chernihivvodokanal đã bị cắt điện hoàn toàn, cũng như trên toàn bộ thành phố. Đội ngũ của chúng tôi đã bắt đầu khởi động một số cơ sở bằng nguồn điện thay thế từ 5h30 sáng 21/10. Chúng tôi cũng đang nỗ lực hết sức để duy trì việc cấp nước, nhưng áp lực chỉ đủ cho các tầng thấp của tòa nhà. Xin vui lòng tích trữ nước để đề phòng tình huống khẩn cấp”, Chernihivvodokanal – nhà máy cấp nước cho Chernihiv – thông báo.

Chernihivvodokanal cho biết, công ty này không chỉ cung cấp nước sạch mà còn quản lý nước thải. 20 trạm xử lý nước thải của Chernihivvodokanal rơi vào tình trạng tê liệt do mất điện.

Ông Vyacheslav Chaus – lãnh đạo Cơ quan quản lý quân sự vùng Chernihiv – hôm 21/10 cho hay, đêm 20/10, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Nga tập kích hạ tầng năng lượng trên khắp Chernihiv, gây ra tình trạng mất điện diện rộng.

“51 mục tiêu trên không được ghi nhận, trong đó có 2 tên lửa đạn đạo”, ông Chaus nói.

Theo Kyiv Post, 2 chiếc UAV đã đánh trúng một nhà máy sưởi và một cơ sở điện ở Chernihiv.

Ông Vance đến Israel, Mỹ muốn cứu vãn lệnh ngừng bắn mong manh?

Hôm 21/10, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đến Israel, trong bối cảnh Washington cố gắng duy trì sự ổn định của giai đoạn đầu lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và thúc đẩy Israel, Hamas đưa ra nhượng bộ lớn hơn để ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Vance và phu nhân tới Israel hôm 21/10 (ảnh: Reuters)

Theo Times of Israel, sau khi máy bay hạ cánh, ông Vance đã tới thăm sở chỉ huy Kiryat Gat – nơi lực lượng liên hợp Mỹ hoạt động để giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Ông Vance cũng có kế hoạch gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Israel Isaac Herzog tại Jerusalem.

Theo New York Times, giới chức Mỹ đang lo ngại ông Netanyahu có thể chấm dứt lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và tiếp tục cuộc chiến với Hamas.

Hôm 20/10, ông Netanyahu cho biết, quân đội nước này đã dội 153 tấn bom xuống Dải Gaza để đáp trả “hành động vi phạm lệnh ngừng bắn” – điều mà Hamas bác bỏ.

Một quan chức cấp cao của Israel (giấu tên) cho biết, mục đích chuyến thăm của ông Vance là thúc đẩy giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Trong giai đoạn 2, các bên bắt đầu đàm phán về việc giải giáp Hamas, bảo đảm Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza và thành lập một ủy ban kỹ trị người Palestine để quản lý khu vực này dưới sự giám sát quốc tế.