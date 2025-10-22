Ba Lan cảnh báo máy bay chở Tổng thống Nga Putin, ông Lavrov lên tiếng

Máy bay chở ông Putin hạ cánh xuống Phần Lan năm 2018 (ảnh: AFP)

Ba Lan cảnh báo thi hành lệnh bắt giữ của ICC

Phát biểu hôm 21/10, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết, nước này có thể buộc phải thực hiện lệnh bắt giữ quốc tế nếu máy bay chở Tổng thống Nga bay qua không phận.

“Tôi không thể bảo đảm rằng một tòa án độc lập ở Ba Lan sẽ không ra lệnh cho chính phủ hộ tống chiếc máy bay (chở Tổng thống Nga) hạ cánh và giao người ngồi trong cho tòa án ở The Hague”, ông Sikorski nói, đề cập đến thành phố ở Hà Lan, nơi đặt trụ sở của ICC.

“Tôi nghĩ phía Nga nhận thức rõ điều này. Do đó, nếu hội nghị thượng đỉnh được tổ chức, chiếc máy bay nên chọn một tuyến đường khác”, ông Sikorski nói thêm.

Tháng 3/2023, tòa ICC đã phát lệnh bắt giữ ông Putin. Nga bác bỏ lệnh bắt giữ và không công nhận thẩm quyền của ICC.

Hôm 21/10, Ngoại trưởng Bulgaria, ông Georg Georgiev, cho biết, Bulgaria sẵn sàng để máy bay chở ông Putin bay qua không phận, nếu hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ tổ chức ở Hungary.

“Khi có nỗ lực nhằm đạt tới hòa bình, và nếu điều kiện để làm được điều đó là tổ chức một cuộc gặp, thì nó phải được hỗ trợ bằng mọi cách có thể”, ông Georgiev nói.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết, nước này chưa nhận được yêu cầu quá cảnh không phận nào từ Nga.

Ngoại trưởng Nga: Ba Lan dường như sẵn sàng thực hiện hành động “khủng bố”

Đáp lại mối đe dọa an ninh nhằm vào máy bay chở Tổng thống Nga Putin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 21/10 cho rằng, Ba Lan dường như sẵn sàng thực hiện các hành động “khủng bố” chống Nga.

“Ba Lan giờ đây còn sẵn sàng tự mình thực hiện các hành động khủng bố. Tôi nghe nói ông Sikorski vừa đe dọa rằng, an ninh của chiếc máy bay chở Tổng thống Putin – trong trường hợp di chuyển đến Budapest để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump – sẽ không được bảo đảm trong không phận Ba Lan. Ngoại trưởng Ba Lan tuyên bố, nếu tòa án có yêu cầu, họ có thể ngăn cản quyền tự do di chuyển của máy bay chở Tổng thống Nga”, ông Lavrov nói.

Hôm 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tại Hungary. Cuộc gặp chủ yếu thảo luận về tình hình xung đột ở Ukraine.

Hôm 17/10, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, Hungary đảm bảo Tổng thống Nga Putin có thể nhập cảnh, tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ bất chấp lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Hungary cũng là thành viên của ICC, nhưng đang trong quá trình rút khỏi, theo Reuters.

Tháng 9/2024, ông Putin đến thăm Mông Cổ. Đầu tháng 10 năm nay, ông Putin cũng có chuyến thăm tới Tajikistan. Cả hai quốc gia này đều là thành viên của ICC.