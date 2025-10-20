Thế giới 24h: Thông điệp của ông Zelensky sau khi "trắng tay" rời khỏi Washington

Tổng thống Ukraine Zelensky đến Washington, Mỹ (ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Ông Zelensky: Ukraine sẽ không trao phần thưởng cho Nga

Hôm 17/10, ông Zelensky có cuộc gặp trực tiếp với ông Trump tại Nhà Trắng và nỗ lực thuyết phục Tổng thống Mỹ cung cấp các tên lửa cho Ukraine. Đáp lại, ông Trump cho biết “Mỹ cũng cần tên lửa Tomahawk” khiến nhà lãnh đạo Ukraine “tay trắng” rời khỏi Washington.

Hôm 19/10, trong thông điệp đầu tiên sau khi trở về Kiev, ông Zelensky kêu gọi đồng minh không nên nhượng bộ Nga.

“Không thể ngăn cản Nga chỉ bằng lời nói. Chỉ có thể bằng áp lực. Phương Tây đã thấy rõ rằng Nga chỉ phản ứng trước sức mạnh. Hòa bình thông qua sức mạnh có thể thành công”, ông Zelensky bình luận trên Telegram.

“Ukraine sẽ không bao giờ trao bất kỳ phần thưởng nào cho đối phương. Tôi tin rằng các đối tác sẽ giữ vững lập trường của mình”, ông Zelensky viết.

Trong bài đăng, Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi “những bước đi quyết đoán” từ Mỹ và các đồng minh ở châu Âu. Theo ông Zelensky, đã đến lúc cần có một cuộc họp mới giữa các nước thuộc “liên minh thiện chí” ở châu Âu.

Trước đó, hôm 16/10, Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin ở Hungary.

Bình luận hôm 19/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, chuyến thăm mới đây của ông Zelensky tới Mỹ “không diễn ra như mong đợi”.

UAV tập kích, nhà máy khí đốt Nga ngừng tiếp nhận khí đốt từ Kazakhstan

Bộ Năng lượng Kazakhstan hôm 19/10 cho biết, nhà máy xử lý khí đốt Orenburg (cơ sở xử lý khí đốt lớn bậc nhất thế giới của Nga) đã dừng tiếp nhận nhiên liệu từ Kazakhstan sau một vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Vụ cháy được cho là xảy ra tại nhà máy xử lý khí đốt Orenburg (ảnh: RT)

Trước đó, cùng ngày 19/10, ông Yevgeny Solntsev – thống đốc vùng Orenburg (Nga) – thông báo, nhà máy Orenburg đã bị hư hại một phần sau vụ tập kích bằng UAV của Ukraine. Hãng thông tấn Nga Kommersant đưa tin, đám cháy ở nhà máy đã được dập tắt.

Lực lượng Ukraine hôm 19/10 xác nhận tiến hành các vụ tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga ở 2 khu vực Samara và Orenburg – cách tiền tuyến từ 1.000 đến 1.500 km.

Nhà máy xử lý khí đốt Orenburg do tập đoàn Gazprom (Nga) vận hành, với công suất xử lý 45 tỷ m2 khí đốt/năm.

Bộ năng lượng Kazakhstan cho biết, Gazprom đã thông báo về tình trạng khẩn cấp nhưng chưa cung cấp thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại ở nhà máy Orenburg hoặc thời điểm khôi phục hoạt động.

Ông Netanyahu ra lệnh hành động "mạnh tay", lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza thêm mong manh

Hôm 19/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho giới chức an ninh nước này “hành động cứng rắn” và “chống lại các mục tiêu khủng bố ở Dải Gaza”, sau khi Hamas bị cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Mệnh lệnh được ban hành trong cuộc họp giữa ông Netanyahu với Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz – và lãnh đạo 2 cơ quan tình báo Shin Bet, Mossad.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cáo buộc các tay súng Hamas bắn súng phóng lựu và bắn tỉa binh sĩ Israel ở thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza.

Để đáp trả, IDF tiến hành một loạt vụ không kích ở Rafah.

Trước đó, hôm 18/10, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, Hamas lên kế hoạch tấn công dân thường ở Dải Gaza và “vi phạm lệnh ngừng bắn”.

Trong tuyên bố hôm 19/10, Hamas bác bỏ các cáo buộc từ phía Mỹ và Israel.

Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 11/10, tuy nhiên, các diễn biến mới cho thấy xung đột có nguy cơ quay trở lại Dải Gaza, theo Reuters.