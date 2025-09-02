Thế giới 24h: Ông Kim Jong Un tới Trung Quốc bằng gì?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Getty

Báo Hàn: Ông Kim Jong Un dùng tàu bọc thép tới Trung Quốc

Hãng tin Yonhap News của Hàn Quốc cho biết, chiều 1/9, ông Kim Jong Un – lãnh đạo Triều Tiên – đã rời thủ đô Bình Nhưỡng trên chuyến tàu bọc thép đặc biệt để sang Bắc Kinh (Trung Quốc). Dự kiến ông Kim Jong Un sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài ngoại giao đa phương tại lễ duyệt binh quân sự ở Bắc Kinh.

Nguồn tin của Yonhap News cho hay, đoàn tàu chở ông Kim sẽ vượt qua biên giới Triều Tiên – Trung Quốc trong đêm và tới Bắc Kinh vào ngày hôm sau. Chuyến tàu từ Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh thường mất 20–24 giờ.

Theo kế hoạch, ông Kim cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là hai trong số 26 nguyên thủ nước ngoài tham dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh vào ngày 3/9, kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.

Đây là lần đầu tiên ông Kim tham dự một sự kiện ngoại giao đa phương. Trước đó, năm 1959, Chủ tịch Kim Nhật Thành – người sáng lập Triều Tiên và là ông nội của ông Kim Jong Un – từng dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh.

Một bài viết của truyền thông Nga cho biết, trong lễ duyệt binh, ông Kim sẽ ngồi bên trái Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, còn ông Putin ngồi bên phải ông Tập. Ba nhà lãnh đạo có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên bên lề. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của Trung Quốc, Nga và Triều Tiên ở cấp cao nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Chuyến đi của ông Kim diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng nối lại ngoại giao với Bình Nhưỡng tại hội nghị Mỹ - Hàn ở Washington (Mỹ) tuần trước.

Hamas bác "kế hoạch tiếp quản Gaza của Mỹ"

Người dân Palestine tập trung tìm kiếm những người sống sót tại hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào thành phố Gaza vào ngày 30/8/2025. Ảnh: AFP

Theo AFP, phong trào Hamas ngày 1/9 đã lên tiếng bác bỏ một kế hoạch được cho là đang được Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét, theo đó Gaza sẽ do Mỹ quản lý trong ít nhất 10 năm và toàn bộ dân cư địa phương có thể bị di dời.

Ông Bassem Naim, thành viên Bộ Chính trị Hamas, khẳng định: “Gaza không phải để mua bán. Đây là một phần không thể tách rời của người Palestine”. Một quan chức Hamas khác cũng nói với AFP rằng phong trào này “bác bỏ tất cả các kế hoạch bỏ rơi người dân chúng tôi và duy trì sự chiếm đóng trên đất của chúng tôi”, đồng thời nhấn mạnh những đề xuất này “vô giá trị và bất công”.

Theo The Washington Post, một tài liệu dài 38 trang đang được lưu hành trong Nhà Trắng phác thảo phương án đưa Gaza trở thành “khu vực ủy thác” do Mỹ kiểm soát trong 10 năm. Trong thời gian này, Dải Gaza sẽ được tái thiết thành trung tâm du lịch và công nghệ cao.

Kế hoạch này, được gọi là “The Great Trust” (Tạm dịch: Niềm tin lớn), hướng đến việc xây dựng các “thành phố thông minh” dọc bờ biển, cùng với cao ốc, sân golf, khu nghỉ dưỡng và tuyến đường mang tên các lãnh đạo vùng Vịnh. Người dân Gaza có thể “tự nguyện” rời đi ra nước ngoài và được hỗ trợ tài chính, hoặc tạm thời chuyển vào những khu vực an ninh bên trong Gaza. Mỗi người chọn ra đi sẽ nhận 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) tiền mặt cùng trợ cấp thuê nhà và lương thực trong thời gian đầu.

Nguồn tin cho biết, kế hoạch do một nhóm cố vấn Israel đề xuất, từng được bàn thảo trong các cuộc gặp của ông Trump với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.

Giới quan sát nhận định, ý tưởng này khó có khả năng nhận được sự ủng hộ trong khu vực, bởi gợi lại ký ức về sự kiện Nakba năm 1948, khi hàng trăm nghìn người Palestine mất đất và phải rời bỏ quê hương.

Thủ tướng Ấn Độ: 1,4 tỷ người háo hức chờ chuyến thăm của ông Putin

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định người dân nước này đang “háo hức chờ đợi” chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Phát biểu tại cuộc gặp bên lề hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 1/9, ông Modi nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Ấn – Nga đang phát triển mạnh mẽ và mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

“Tháng 12 này, trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ 23, 1,4 tỷ người dân Ấn Độ đang háo hức chờ đợi ông", Thủ tướng Ấn Độ nói với ông Putin.

Thủ tướng Ấn Độ khẳng định, trong nhiều thời điểm khó khăn, Ấn Độ và Nga đã “sát cánh bên nhau”, và hợp tác song phương “không chỉ quan trọng đối với nhân dân hai nước, mà còn đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu”.

Ngoài ra, ông Modi cũng đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine, kêu gọi sớm tìm ra giải pháp hòa bình.

“Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực gần đây nhằm tìm kiếm hòa bình… Cần phải chấm dứt xung đột sớm nhất có thể và thiết lập hòa bình lâu dài. Đây là mong mỏi của toàn nhân loại", ông Modi nói.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Modi và ông Putin trong năm nay, dù hai bên vẫn thường xuyên trao đổi qua điện thoại. Chuyến thăm sắp tới của ông Putin được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực củng cố quan hệ Ấn – Nga trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động.