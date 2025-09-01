Thế giới 24h: Ông Zelensky tuyên bố có kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky (ảnh: Reuters)

Ukraine cảnh báo tấn công sâu vào Nga

“Chúng tôi sẽ tiếp tục các hành động tích cực theo cách cần thiết để phòng thủ Ukraine. Lực lượng và nguồn lực đã được chuẩn bị. Các cuộc tấn công sâu đã được lên kế hoạch”, ông Zelensky nói trên mạng xã hội X hôm 31/8, sau cuộc họp với ông Oleksandr Syrsky – Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine (do ông Syrsky lãnh đạo) tuyên bố, chiến dịch xuân – hè 2025 của quân đội Nga đã kết thúc mà không mang lại kết quả lớn nào.

Chưa rõ Ukraine lên kế hoạch “tấn công sâu” nhằm vào Nga bằng bộ binh hay bằng vũ khí tầm xa, theo Reuters.

Trong tháng 8, lực lượng Ukraine nhiều lần phóng UAV tập kích các hạ tầng năng lượng và gây cho Nga một số tổn thất.

Tháng 8/2024, Ukraine mở chiến dịch tấn công qua biên giới và kiểm soát một phần tỉnh Kursk của Nga. Tháng 3/2025, lực lượng Ukraine bị quân đội Nga đánh bật khỏi Kursk.

Trả lời báo giới hôm 31/8, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho rằng, chính quyền Kiev đang thể hiện thái độ “ngoan cố” và đó là sai lầm lớn, khiến tình hình ở Ukraine trở nên tồi tệ hơn.

Theo ông Peskov, châu Âu đang khuyến khích Kiev “tiếp tục đường lối ngoan cố”, trong khi Nga sẵn sàng giải quyết vấn đề bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Ông Tập gửi thông điệp "rồng và voi" trong cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ

Trong cuộc gặp hôm 31/8 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thiên Tân, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, Ấn Độ “cam kết” phát triển mối quan hệ giữa 2 nước, dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Ông Tập gặp ông Modi ở Thiên Tân (ảnh: X/China_Amb_India)

Về phần mình, ông Tập hoan nghênh thông điệp của ông Modi và gọi New Delhi là “người bạn quan trọng” của Bắc Kinh. Theo ông Tập, Ấn Độ và Trung Quốc cần xử lý quan hệ từ “góc độ chiến lược và dài hạn”.

“Chúng ta không nên để vấn đề biên giới quyết định mối quan hệ chung giữa 2 quốc gia”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập.

Theo ông Tập, quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong tương lai sẽ “đầy hứa hẹn, ổn định và phát triển sâu rộng” nếu 2 nước coi nhau là đối tác, thay vì là đối thủ.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, tình hình thế giới đang trải qua những biến đổi chưa từng có trong một thế kỷ, và trong tình hình này, Ấn Độ và Trung Quốc phải đoàn kết với nhau.

“Điều quan trọng phải là bạn bè, là hàng xóm tốt. Rồng và Voi phải đoàn kết với nhau”, ông Tập nói.

Đức chặn đề xuất trừng phạt của EU nhằm vào Israel

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul hôm 31/8 xác nhận, Đức đã chặn đề xuất mới của Ủy ban châu Âu (EC) về việc trừng phạt Israel.

Xe tăng Israel ở ranh giới Dải Gaza (ảnh: Reuters)

Theo RT, tuần trước, EC đã đề xuất đình chỉ Israel tham gia chương trình nghiên cứu công nghệ Horizon Europe, cắt nguồn tài trợ cho các công ty của Israel trong lĩnh vực công nghệ UAV, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo (AI). Động thái này nhằm gây áp lực buộc Israel “mở cửa” cho các chuyến hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Phát biểu với báo giới, ông Wadephul cho biết Đức không ủng hộ các đề xuất trên, vì “không tin” rằng chúng đủ sức nặng để tác động tới Israel.

Theo ông Wadephul, Đức đã hạn chế cung cấp cho Israel các loại vũ khí có thể được sử dụng ở Dải Gaza và EU nên đi theo hướng này.

“Tôi cho rằng đây là một biện pháp rất có mục tiêu, rất quan trọng và rất cần thiết”, ông Wadephul nói.

Hôm 31/8, quân đội Israel tiếp tục tấn công các vùng ngoại ô của Gaza (thành phố lớn nhất Dải Gaza) trong khi nội các an ninh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu được triệu tập để thảo luận về kế hoạch kiểm soát toàn bộ thành phố.