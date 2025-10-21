Tướng quân đội tài năng của Ukraine chỉ huy lực lượng liên hợp mới, không cần báo cáo với Bộ Tổng tham mưu

Thiếu tướng Ukraine Mykhailo Drapatyi hôm 20/10 được giao chỉ huy lực lượng phụ trách tiền tuyến ở vùng Kharkiv mà không cần báo cáo tình hình chiến đấu với Bộ Tổng tham mưu. Ảnh: Kyiv Independent.

Sau khi Tổng tham mưu trưởng Andrii Hnatov tuyên bố “hoàn tất” cải tổ theo mô hình quân đoàn, các cơ cấu chỉ huy lớn trước đây như nhóm tác chiến – chiến lược Dnipro (OSUV) do thiếu tướng Drapatyi chỉ huy, đã bị Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi giải thể hôm 6/10.

Theo quy định mới, các chỉ huy quân đoàn được yêu cầu báo cáo tình hình chiến đấu trực tiếp lên Bộ Tổng tham mưu, thay thế vai trò của các nhóm OSUV. Tuy nhiên, Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp mới vẫn sẽ trực tiếp điều phối các quân đoàn trong khu vực phụ trách mà không cần báo cáo với Bộ Tổng tham mưu.

Cơ cấu này dường như đi ngược lại mục tiêu cải tổ ban đầu. Trên trang Facebook chính thức, lực lượng mới cho biết: “Kinh nghiệm chung trong hoạch định tác chiến của các thành viên sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển năng lực của Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp và mở ra thêm cơ hội để đánh trả hiệu quả đối phương”.

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh mâu thuẫn lâu nay giữa Tổng tư lệnh Syrskyi và thiếu tướng Drapatyi, vị tướng 42 tuổi được xem là một trong những chỉ huy tài năng nhất của Ukraine.

Ngày 1/6, ông Drapatyi từng xin từ chức Tư lệnh Lục quân sau khi một vụ tập kích bằng tên lửa của Nga vào thao trường huấn luyện khiến 12 binh sĩ thiệt mạng và 60 người bị thương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó giữ ông Drapatyi ở lại quân đội và bổ nhiệm vai trò mới.

Theo truyền thông Ukraine, quyết định giải thể nhóm tác chiến chiến lược Dnipro (OSUV) do thiếu tướng Drapatyi chỉ huy được cho là xuất phát từ mong muốn của Tổng tư lệnh Syrskyi nhằm hạn chế ảnh hưởng của tướng Drapatyi trong giới lãnh đạo quân đội Ukraine.

Vùng Kharkiv hiện là khu vực Ukraine hứng chịu bước lùi đáng kể khi các lực lượng Nga đã tiến sâu vào thành phố Kupiansk. Diễn biến giao tranh phức tạp đòi hỏi các chỉ huy ở tiền tuyến cần đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng, thay vì chờ lệnh từ cấp lãnh đạo cao nhất.