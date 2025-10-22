Nguy hiểm của hoàn lưu bão số 12

Sáng này 22/10, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có báo cáo gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Quốc gia về diễn biến của cơn bão số 12.

Theo báo cáo của Cục Khí tượng Thủy văn, bão số 12 – Fengshen sau khi đi vào Biển Đông đã chịu tác động mạnh của không khí lạnh, đổi hướng Tây Nam và suy yếu dần trước khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Dù không đạt cường độ mạnh như các cơn bão trước, hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và gió Đông Bắc đã gây mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại Trung Bộ.

Bão số 12 di chuyển chậm và suy yếu nhanh, miền Trung hứng 2 đợt mưa liên tiếp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ chiều ngày 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều ngày 22/10 đến hết ngày 23/10). Tổng lượng mưa phổ biến ở: Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm. Cảnh báo mưa có cường độ lớn (>200mm/3giờ).

Theo phân tích, do tác động của không khí lạnh, bão số 12 không đạt cường độ cao như các bão số 10 (Bualoi) và 11 (Matmo). Khi tiến vào gần đặc khu Hoàng Sa, bão bị chặn bởi khối không khí lạnh nên giảm tốc và đổi hướng.

Mặc dù không mạnh về gió, nhưng hoàn lưu bão mang theo lượng ẩm lớn từ Biển Đông, kết hợp gió Đông Bắc và nhiễu động gió Đông tạo thành vùng hội tụ ẩm mạnh. Hiệu ứng chắn gió của dãy Trường Sơn khiến mưa ở Trung Bộ tăng cường và kéo dài nhiều ngày, ngay cả sau khi bão tan.

Do kết hợp với không khí lạnh tăng cường, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3–5 m, biển động mạnh.

Ven biển từ Quảng Trị tới Đà Nẵng có nước dâng 0,4–0,8 m, gây nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, đường ven biển, sạt lở bờ biển do sóng lớn kết hợp triều cường.

Từ chiều 22/10, gió mạnh dần lên tại đất liền ven biển Quảng Trị – Đà Nẵng, cấp 6–7, giật cấp 8–9; vùng sâu trong đất liền cấp 5, giật cấp 6–8; vùng núi cấp 4–5, giật cấp 6–7. Dông, lốc kèm gió giật mạnh có thể xuất hiện trong và sau khi bão đổ bộ.

Mưa lớn hai đợt liên tiếp ở miền Trung

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, mưa lớn ở miền Trung chia làm 2 đợt kéo dài đến hết tháng 10.

Đợt 1 (22–24/10): Hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và gió Đông gây mưa rất to tại Quảng Trị – Đà Nẵng với lượng 400–600 mm, có nơi trên 800 mm; Hà Tĩnh và Quảng Ngãi 100–250 mm, cục bộ trên 400 mm. Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng đô thị và khu công nghiệp.

Đợt 2 (25–27/10): Ảnh hưởng của không khí lạnh và gió Đông tiếp tục gây mưa lớn, Quảng Trị – Huế 200–300 mm, cục bộ trên 500 mm; Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 100–200 mm, cục bộ trên 300 mm. Mưa khả năng còn kéo dài sau 27/10.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm, lượng mưa khu vực Quảng Trị – Quảng Ngãi cao hơn trung bình 20–40%. Trong 20 ngày đầu tháng 10, mưa ít hơn trung bình 20–35%, nhưng 10 ngày gần đây (11–20/10), lượng mưa đã tăng mạnh: Khe Sanh cao hơn 106%, Trà My cao hơn 44% so với TBNN.

Cộng với lượng mưa dự báo 22–30/10 (500–700 mm), tổng lượng mưa năm nay tại khu vực này sẽ vượt trung bình nhiều năm 20–40%.

Hiện lũ trên sông Bồ, sông Hương (Thừa Thiên Huế) đang trên mức báo động 1; các sông khác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi dao động ở mức thấp hơn nhưng đang lên.

Các hồ chứa lớn tại khu vực đều còn dung tích trữ, đạt 32–81% thiết kế, thấp hơn mực nước dâng bình thường 4,8–16,2 m.

Từ đêm 22–28/10, dự báo xuất hiện một đợt lũ lớn trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Mực nước nhiều trạm dự kiến vượt báo động 3 từ 0,2–0,5 m, riêng sông Kiến Giang (Lệ Thủy, Quảng Bình) có thể vượt báo động 3 đến 1,5 m.

Nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng, đặc biệt tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi; đồng thời, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất rất cao ở vùng núi các tỉnh Trung Bộ trong những ngày tới.