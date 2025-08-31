Thế giới 24h: Thủ tướng Đức nói Berlin có “xung đột” với Moscow, Nga lên tiếng

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS.

Nga bị cáo buộc gây bất ổn ở Đức

Hôm 29/8, ông Merz tuyên bố Đức đang ở trong tình trạng “xung đột” với Nga vì những hoạt động của Moscow gây mất ổn định xã hội và can thiệp dư luận trực tuyến. “Nga đang gây mất ổn định ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi đang ở trong xung đột với Nga”, Thủ tướng Đức nói trên kênh La Chaine Info của Pháp.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Đức đã cung cấp vũ khí cho Ukraine trong hơn 3 năm xung đột, bao gồm cả thiết bị quân sự hạng nặng. “Đức là quốc gia tích cực hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Giờ đây, họ đột nhiên lo lắng về mạng xã hội và phản ứng của dư luận”, bà Zakharova nói.

“Về tuyên bố của Thủ tướng Đức, hãy để bác sĩ xem xét”, bà Zakharova nói thêm.

Phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Moscow bí mật thực hiện các cuộc “tấn công phá hoại” trên khắp lục địa châu Âu, nhắm vào các quốc gia ủng hộ Ukraine. Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.

"Tất cả chúng ta đều hi vọng một ngày nào đó, Nga và chúng ta sẽ trở thành những người hàng xóm tốt. Nhưng ngày nay, thật không may, điều đó còn rất, rất xa vời”, ông Merz nói thêm

Từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, ông Merz đã tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và áp dụng lập trường cứng rắn hơn với Nga. Tuy vậy, ông vẫn chưa phê chuẩn việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus dù trước đây từng bày tỏ sự ủng hộ.

Ông Zelensky nói về cuộc tập kích mới nhất của Nga với 582 tên lửa, UAV

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi thế giới có “hành động thực chất” sau đợt tấn công quy mô lớn của Nga vào đêm ngày 29 và rạng sáng 30/8.

“Rõ ràng, Moscow đã lợi dụng thời gian chuẩn bị cho một cuộc họp cấp lãnh đạo để thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn. Cách duy nhất để mở lại cánh cửa ngoại giao là thông qua các biện pháp trừng phạt cứng rắn trong lĩnh vực ngân hàng và năng lượng”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Cuộc xung đột này sẽ không dừng lại bằng những tuyên bố chính trị, cần có các bước đi cụ thể. Chúng tôi chờ đợi hành động từ Mỹ, châu Âu và các nước khác”.

Không quân Ukraine ngày 30/8 cho biết Nga đã phóng tổng cộng 582 tên lửa và UAV, trong đó có 537 UAV tầm xa Geran-2, 8 tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc KN-23, và 37 tên lửa hành trình. Phía Ukraine tuyên bố đánh chặn được phần lớn, nhưng 5 tên lửa và 24 UAV vẫn đánh trúng 7 địa điểm. Các mảnh vỡ cũng rơi xuống 21 nơi khác nhau.

Tại Zaporizhzhia, đợt tập kích đã làm hư hại 40 ngôi nhà, 14 chung cư và một số cơ sở công nghiệp. Thông tin ban đầu ghi nhận ít nhất 1 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

16 binh sĩ Israel thương vong do bị Hamas phục kích dữ dội

Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, trong giao tranh dữ dội tại khu vực Al-Zeitoun ở thành phố Gaza, 1 binh sĩ Israel thiệt mạng, 11 người bị thương và 4 người khác hiện vẫn đang mất tích.

Các cuộc đụng độ kèm không kích và pháo binh vẫn diễn ra ác liệt khi quân đội Israel tìm cách tiến sâu hơn vào thành phố. Truyền thông Israel gọi đây là một trong những trận đánh ác liệt nhất kể từ tháng 10/2023.

Trước những lo ngại rằng binh sĩ mất tích có thể bị Hamas bắt giữ, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc truy quét lớn và hạn chế thông tin công khai.

Lữ đoàn al-Qassam của Hamas cùng ngày gửi thông điệp tới các lực lượng Israel tham gia tấn công thành phố Gaza: “Chúng tôi nhắc nhở những ai đã quên, hoặc là cái chết, hoặc là bị bắt giữ”.

Một số nhà quan sát cho rằng quân đội Israel có thể đã kích hoạt “Hannibal Protocol” – học thuyết gây tranh cãi nhằm ngăn binh sĩ bị bắt sống. Cụ thể, trong trường hợp có nguy cơ binh sĩ bị bắt sống, quân đội Israel có thể dùng hỏa lực mạnh để chặn đối phương, ngay cả khi điều đó có thể gây thương vong cho quân mình.

Trước đó, phát ngôn viên Lữ đoàn al-Qassam, Abu Obeida cảnh báo kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza của Israel sẽ gây ra thảm họa. Obeida nói điều kiện chiến đấu ở thành phố Gaza sẽ làm tăng khả năng binh sĩ Israel bị bắt giữ.

Kể từ ngày 21/8, quân đội Israel thực hiện chiến dịch mới với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn thành phố Gaza, nơi được coi là “trái tim” của Dải Gaza.