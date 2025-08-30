Thế giới 24h: Tổng thống nước thành viên NATO chỉ trích ông Trump

Tổng thống Bồ Đào Nha – ông Marcelo Rebelo de Sousa (ảnh: Nuno Veiga/ Lusa)

Tổng thống Bồ Đào Nha nói ông Trump "nghiêng về phía Nga"

Trong bài phát biểu mới đây tại thị trấn Castelo de Vide (Bồ Đào Nha), trước các thành viên trẻ của đảng Dân chủ Xã hội, ông Rebelo de Sousa cho rằng, cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nỗ lực giải quyết xung đột Nga – Ukraine không mang lại lợi ích cho Kiev.

“Nói một cách khách quan, chính quyền mới của Mỹ đang có những bước đi chiến lược nghiêng về phía Nga”, ông Rebelo de Sousa nói.

Các phát biểu của ông Rebelo de Sousa được đăng tải trên CNN hôm 29/8.

Lấy ví dụ về thái độ của Tổng thống Mỹ, ông Rebelo de Sousa cho rằng, ông Trump từng đưa ra những “lời cảnh báo mạnh mẽ”, liên quan đến việc “áp đặt các lệnh trừng phạt mới” nhằm vào Nga, nhưng chưa cảnh báo nào trong số đó được thực hiện.

Theo ông Rebelo de Sousa, ông Trump muốn đóng vai trò trung gian để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng lại chỉ đàm phán “với một bên”. Tổng thống Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, châu Âu phải “khẳng định mình” để có thể tham gia những cuộc đàm phán quan trọng về vấn đề Ukraine.

“Châu Âu đã đánh giá thấp tầm quan trọng của ông Trump và chủ nghĩa Trump”, cũng như “sự thay đổi đột ngột cán cân quyền lực” sau cuộc bầu cử năm 2024 ở Mỹ, ông Rebelo de Sousa nhận định.

Theo Kyiv Post, ở Bồ Đào Nha (nước thành viên NATO), tổng thống là nguyên thủ quốc gia nhưng không trực tiếp điều hành chính phủ giống như thủ tướng.

Mỹ chưa bình luận về các phát biểu của ông Rebelo de Sousa.

Chi tiết chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin

Chương trình nghị sự của Tổng thống Nga Putin tại Trung Quốc sẽ bắt đầu từ ngày 31/8, Điện Kremlin cho biết.

Một chiếc xe hiệu Aurus trong đoàn xe hộ tống ông Putin (ảnh: RIA Novosti)

“Chiều ngày Chủ Nhật, ngày 31/8”, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – nói về thời điểm ông Putin bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc.

Theo ông Peskov, trong chuyến thăm, ông Putin sẽ tới Thiên Tân, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Sau đó, Tổng thống Nga sẽ tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít (3/9). Ông Putin cũng đã lên kế hoạch cho nhiều cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo khác ở Bắc Kinh.

Sau chuyến thăm Trung Quốc, ông Putin sẽ bay tới thành phố Vladivostok (Nga) và dự phiên họp của Diễn đàn Kinh tế phương Đông.

Trước đó, hôm 28/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, ông sẽ gặp ông Putin và ông Tập Cận Bình tại Thiên Tân.

Phát hiện thi thể 2 con tin ở Dải Gaza, quân đội Israel hành động

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 29/8 cho biết, quân đội nước này đã phát hiện thi thể 2 con tin ở Dải Gaza.

Một trong 2 thi thể con tin được xác định là Ilan Weiss, 55 tuổi, cư dân ở khu Kibbutz Be'eri (miền nam Israel). Ilan Weiss bị lực lượng Hamas bắt cóc và đưa sang Dải Gaza trong cuộc tấn công qua biên giới ngày 7/10/2023.

Thi thể còn lại chưa xác định được danh tính.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, chiến dịch giải cứu con tin ở Dải Gaza vẫn tiếp diễn.

“Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi hay im lặng cho đến khi đưa được tất cả con tin trở về nhà, cả người còn sống hay đã khuất”, Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố.

Theo số liệu chính thức, vẫn còn 48 con tin Israel bị giam giữ tại Dải Gaza.

Cùng ngày 29/8, quân đội Israel thông báo khởi động giai đoạn đầu của chiến dịch kiểm soát Gaza (thành phố lớn nhất Dải Gaza) và tuyên bố đây là “vùng chiến sự nguy hiểm”.

“Các đơn vị Israel đang tham chiến với cường độ cao ở khu vực ngoại ô thành phố”, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết.

Theo Reuters, sau tuyên bố của IDF, lệnh ngừng bắn cục bộ sẽ không còn được áp dụng ở thành phố Gaza. Trước đó, quân đội Israel thường ngừng bắn vào buổi trưa để người Palestine có thể nhận hàng viện trợ nhân đạo.

“Chúng tôi sẽ đẩy mạnh tấn công và không do dự cho đến khi giải cứu được tất cả con tin, Hamas sẽ bị đánh bại”, IDF cho biết.