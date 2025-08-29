Thế giới 24h: Mỹ nêu lập trường về 300 tỷ USD tài sản đóng băng của Nga

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters.

Mỹ nêu lý do không nên tịch thu tài sản đóng băng của Nga

Ông Bessent giải thích trên đài Fox News rằng số tài sản này sẽ được sử dụng như “một phần trong cuộc thương lượng với Nga” liên quan đến tình hình Ukraine.

“Đây là quân bài trong tiến trình đàm phán lớn. Chúng ta sẽ xem liệu một phần hoặc toàn bộ số tiền này có thể dùng cho tái thiết Ukraine hay không”, ông Bessent nói.

Sau khi xung đột bùng phát năm 2022, phương Tây đã phong tỏa hơn 300 tỷ USD dự trữ tài chính của Nga, trong đó phần lớn nằm trong khu vực EU, còn Mỹ chỉ đóng băng khoảng 5 tỷ USD tài sản Nga. Moscow nhiều lần gọi việc này là hành vi “ăn cắp”.

Trong khi Ukraine thúc giục tịch thu toàn bộ tài sản, nhiều lãnh đạo châu Âu và giới chuyên gia cảnh báo hành động đó có thể vi phạm luật pháp quốc tế, làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư và gây bất ổn tài chính. Châu Âu hiện lựa chọn chuyển lợi nhuận và lãi suất phát sinh từ tài sản Nga, với ước tính hơn 3 tỷ USD mỗi năm, để hỗ trợ Kiev.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ thông qua luật cho phép chính quyền tịch thu tài sản quốc gia Nga, song Nhà Trắng chưa thực hiện vì lo ngại rủi ro pháp lý. Thay vào đó, Washington cùng nhóm G7 đã thống nhất khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine, được bảo đảm bằng tiền lãi hình thành trong tương lai từ tài sản bị phong tỏa của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga “không bao giờ từ bỏ quyền sở hữu số tài sản này” và cảnh báo phương Tây sẽ phải đối mặt với “hậu quả pháp lý nghiêm trọng” nếu tìm cách tịch thu hoàn toàn.

Hungary cấm tư lệnh Ukraine nhập cảnh

Hungary ngày 28/8 ban hành lệnh cấm nhập cảnh với một tư lệnh hàng đầu của quân đội Ukraine vì đứng sau các vụ tấn công đường ống Druzhba, tuyến vận chuyển dầu từ Nga tới Hungary và Slovakia.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong những tuần gần đây đã 3 lần gây hư hại tuyến đường ống này, gây gián đoạn hoạt động, trong đó mới nhất là cuộc tập kích vào ngày 21/8.

Truyền thông Hungary xác nhận lệnh cấm nhắm vào ông Robert Brovdi – Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF). Đây là một nhánh của quân đội Ukraine bên cạnh lục quân, không quân và hải quân, được thành lập vào năm 2024.

Ông Brovdi là người Ukraine gốc Hungary. Ông sinh ra ở vùng, Zakarpattia, Ukraine vào thời Liên Xô. Zakarpattia ngày nay là vùng lãnh thổ nằm phía tây Ukraine, giáp biên giới Hungary.

Ông Brovdi đã xác nhận lực lượng của ông trực tiếp thực hiện các vụ tấn công. Trước đây, ông chưa từng phủ nhận gốc gác Hungary của mình, thậm chí còn sử dụng biệt danh trong chiến đấu là “Madyar” (nghĩa là người Hungary trong tiếng Hungary).

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto coi đây là “hành động xâm phạm chủ quyền” và “đe dọa an ninh năng lượng” của nước này. Ông Szijjarto viết trên mạng xã hội X: “Ukraine biết rất rõ Druzhba là huyết mạch năng lượng với Hungary và Slovakia. Những đòn tấn công như vậy gây hại cho chúng tôi nhiều hơn Nga”.

Đáp trả ông Szijjarto, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Hungary đang “đứng nhầm bên trong lịch sử”.

Israel huy động 2 chiến đấu cơ, 4 trực thăng đưa biệt kích xâm nhập căn cứ Syria

Truyền thông nhà nước Syria ngày 28/8 cho biết Israel đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn, sau đó huy động biệt kích dưới sự yểm trợ của trực thăng và tiêm kích, xâm nhập một căn cứ quân sự ở ngoại ô thủ đô Damascus.

Theo nguồn tin Bộ Quốc phòng Syria, mục tiêu là căn cứ của quân đội Syria tại Tal Maneh, gần Kisweh. Căn cứ này từng được Iran sử dụng dưới thời Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Hai ngày trước đó, Israel đã không kích liên tiếp vào căn cứ, khiến một số binh sĩ Syria thiệt mạng.

Nguồn tin quân đội Syria cho biết, trong đêm 27 rạng sáng 28/8, một đơn vị biệt kích Israel đã đổ bộ đường không xuống căn cứ, tiến hành các hoạt động không xác định rồi rời đi sau 2 giờ.

Có một số lượng không xác định binh sĩ quân đội Syria đồn trú ở căn cứ. Các binh sĩ được lệnh tránh đụng độ trực tiếp. Cuộc đổ bộ có sự tham gia của ít nhất 4 trực thăng, hai tiêm kích và hàng chục lính biệt kích Israel.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nhận định đây là lần đầu tiên Israel có ý định trực tiếp đối đầu quân đội Syria trên thực địa, kể từ khi chính phủ lâm thời Syria được thành lập vào cuối năm ngoái.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz sáng 28/8 đăng trên X rằng các lực lượng nước này “đang hành động trên mọi mặt trận, ngày đêm vì an ninh Israel”, nhưng không nêu chi tiết cuộc đụng độ ở Syria.