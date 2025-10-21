Ông Trump muốn xung đột "dừng ngay" trên tiền tuyến Ukraine, Điện Kremlin lên tiếng

Ông Trump muốn Nga – Ukraine chấm dứt xung đột và giữ vị trí dọc theo tiền tuyến hiện tại (ảnh: Reuters)

Ông Trump: Nga kiểm soát hầu hết Donbass

Trả lời báo giới hôm 20/10 trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cho rằng Nga – Ukraine nên ngừng giao tranh và thảo luận “chi tiết” về vấn đề lãnh thổ trong các cuộc đàm phán sắp tới.

“Những gì tôi muốn nói là họ nên dừng lại ngay trên tiền tuyến, về nhà, ngừng đổ máu và kết thúc mọi chuyện”, ông Trump nói, lưu ý rằng sẽ rất khó để Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận cuối cùng với đầy đủ chi tiết.

Về tình hình Donbass (bao gồm 2 khu vực Donetsk và Lugansk), ông Trump cho biết, quân đội Nga đang kiểm soát gần như toàn bộ vùng này.

“Cứ để nó (Donbass) như tình hình hiện tại. Nó đã bị chia cắt ngay lúc này. Tôi nghĩ 78% diện tích đã bị Nga kiểm soát. Cứ để nó như vậy. Họ có thể đàm phán về nó sau”, ông Trump nói.

Tiết lộ về cuộc gặp hôm 17/10 với Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Mỹ cho biết, ông không đề nghị ông Zelensky trao toàn bộ vùng Donbass cho Nga.

Cuộc gặp hôm 17/10 tại Nhà Trắng giữa ông Trump với ông Zelensky được truyền thông phương Tây mô tả là căng thẳng. Trước đó, ông Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin và đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Hungary.

Hôm 19/10, Washington Post (báo Mỹ) dẫn nguồn thạo tin cho hay, trong cuộc điện đàm, ông Putin đã đề nghị Ukraine giao toàn bộ quyền kiểm soát Donetsk cho Nga, như một điều kiện để chấm dứt chiến sự.

Điện Kremlin: Lập trường của Nga không thay đổi

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – hôm 20/10 cho biết, lập trường của Nga không thay đổi sau khi Tổng thống Mỹ phát tín hiệu muốn quân đội Nga và Ukraine dừng giao tranh dọc tiền tuyến hiện tại.

“Chủ đề này đã được nêu ra nhiều lần, với nhiều sắc thái khác nhau, trong các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ. Phía Nga mỗi lần đều có phản hồi, và phản hồi đó đã được biết rõ: Lập trường của Nga không thay đổi”, ông Peskov nói.

Bình luận về đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump (như báo chí đưa tin) rằng Nga – Ukraine nên ngừng giao tranh dọc theo tiền tuyến hiện tại và chấm dứt xung đột, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: “Đó chỉ là thông tin trên báo”.

Trong cuộc họp báo, ông Peskov cho biết thêm rằng, Nga đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump với ông Putin ở Hungary. Cuộc gặp này nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine và tăng cường quan hệ Nga – Mỹ.