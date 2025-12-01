Ukraine tung “lá chắn mới” đối phó bom lượn KAB: Hé lộ vũ khí bí mật đang thử nghiệm

Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tăng cường nỗ lực nhằm đối phó với các loại bom lượn có điều khiển (KAB) của Nga, vốn vẫn là một trong những mối đe dọa lớn nhất trên tuyến đầu.

UMPK (mô-đun lượn và hiệu chỉnh thống nhất). Ảnh: Defence Express

Thông tin được nêu trong báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine sau cuộc họp định kỳ hằng tháng về phát triển năng lực tác chiến. Quân đội Ukraine hiện đang triển khai nhiều biện pháp để đối phó các đòn tấn công đường không của Nga.

"Từ tháng 9 đến tháng 11, các loại vũ khí mới đang được thử nghiệm nhằm chống lại KAB. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ tới 100 quả bom KAB của đối phương", báo cáo nêu rõ.

Trong khi đó, Cơ quan Tình báo Ukraine cho biết, Nga đang tìm cách gia tăng hiệu quả bằng việc sử dụng các loại vũ khí mới. Đáng chú ý, Nga đã triển khai loại máy bay không người lái tấn công tốc độ cao trang bị động cơ phản lực.

"Đối phương đã sử dụng 138 máy bay không người lái Geran dùng động cơ phản lực, phần lớn trong số này đã bị lực lượng phòng không chúng ta phá hủy", phía quân đội cho hay.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thảo luận việc ứng dụng các công nghệ tác chiến mới do chiến tranh hiện đại thúc đẩy, bao gồm: máy bay không người lái đánh chặn nhằm vô hiệu hóa máy bay không người lái của đối phương, hệ thống robot mặt đất, các mô-đun chiến đấu được lắp trên khung gầm robot.

"Việc triển khai và mở rộng các sáng kiến đổi mới sẽ phát huy hiệu quả khi năng lực của quân đội chúng ta đồng thời được tăng cường", Chuẩn tướng Oleksiy Shevchenko, Phó Tổng tham mưu trưởng, nhấn mạnh.