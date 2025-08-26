Thế giới 24h: Tổng thống Ba Lan hành động "mạnh tay" với người Ukraine

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki (ảnh: Agencies)

Ông Nawrocki chặn dự luật có lợi cho người Ukraine

Hôm 25/8, Tổng thống Ba Lan Nawrocki đã chặn một dự luật nhằm gia hạn quy chế pháp lý đặc biệt và các phúc lợi dành cho người Ukraine tới Ba Lan sau tháng 2/2022.

“Tôi cho rằng chúng ta phải hướng tới công bằng xã hội. Người Ba Lan trên đất nước này ít nhất phải được đối xử bình đẳng với những vị khách đến từ Ukraine. Vì vậy, tôi sẽ không ký ban hành dự luật nhằm hỗ trợ người Ukraine với nội dung được đệ trình”, ông Nawrocki phát biểu trên truyền hình.

Theo ông Nawrocki, dự luật mới chưa đưa ra các giới hạn về trợ cấp đối với những gia đình Ukraine có con nhỏ. Tổng thống Nawrocki cũng cho rằng, khoản trợ cấp này chỉ nên dành cho người Ukraine có việc làm chính thức ở Ba Lan.

Về việc tiếp cận bảo hiểm y tế miễn phí của người Ukraine, ông Nawrocki cho rằng cũng cần giới hạn.

Theo TASS, ngày 12/3/2022, chính phủ Ba Lan đã thông qua luật hỗ trợ người Ukraine và sau đó gia hạn nhiều lần. Quy chế hỗ trợ cho người Ukraine ở Ba Lan có hiệu lực tới ngày 30/9/2025.

Cùng ngày 25/8, ông Nawrocki cũng đề xuất hạn chế một số phúc lợi dành cho người Ukraine ở Ba Lan và đề xuất lệnh cấm vinh danh Stepan Bandera (1909 – 1959) – chính trị gia người Ukraine từng có hành động chống Ba Lan.

Theo TASS, có khoảng 900.000 người Ukraine tị nạn đang sinh sống ở Ba Lan.

Báo Anh: Cuộc gọi của Phó Tổng thống Mỹ với cựu Tổng tư lệnh Ukraine

Ông Valerii Zaluzhnyi – Đại sứ Ukraine tại Anh và cựu Tổng tư lệnh các lực lượng Ukraine – đã từ chối điện thoại từ Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, Guardian (báo Anh) hôm 25/8 đưa tin.

Ông Zaluzhnyi khi còn là Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine (ảnh: Reuters)

Theo Guardian, sau cuộc “đấu khẩu” tại Nhà Trắng vào ngày 28/2 (giữa ông Vance, Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Zelensky), các trợ lý của ông Vance đã “thử nhiều kênh ngoại giao và các kênh khác” nhằm liên lạc với ông Zaluzhnyi.

Tờ báo Anh cho rằng, ông Zaluzhnyi là lựa chọn của Mỹ nhằm “thay thế” ông Zelensky.

Nỗ lực liên lạc của ông Vance được thực hiện vào đầu tháng 3, ba ngày sau sự cố ngoại giao tại Nhà Trắng, tuy nhiên, ông Zaluzhnyi đã từ chối mọi cuộc gọi.

Một nguồn tin thân cận với ông Zaluzhnyi tiết lộ, Đại sứ Ukraine tại Anh đã thể hiện “nguyên tắc” và sự đoàn kết với chính quyền của ông Zelensky khi từ chối nỗ lực liên lạc của Phó Tổng thống Mỹ.

Một cuộc khảo sát gần đây của Rating (trụ sở tại Ukraine) cho thấy, nếu Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống, ông Zelensky có thể giành được nhiều phiếu nhất (31%) và ông Zaluzhnyi về đích thứ 2 với 25% số phiếu bầu.

Israel ra điều kiện rút bớt quân ở Lebanon

Hôm 25/8, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, nước này sẽ giảm quy mô lực lượng hiện diện ở miền nam Lebanon nếu chính phủ Lebanon hành động để giải giáp lực lượng Hezbollah (thân Iran).

“Nếu Lebanon tiến hành các bước cần thiết để giải giáp Hezbollah, Israel sẽ có biện pháp tương ứng, bao gồm cả việc cắt giảm lực lượng theo từng giai đoạn”, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.

Theo cơ quan này, Israel cũng sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Lebanon trong nỗ lực giải giáp Hezbollah – lực lượng kiểm soát hầu hết miền nam Lebanon.

Theo Reuters, quân đội Israel vẫn duy trì lực lượng ở miền nam Lebanon, sau lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 11/2024 do Mỹ làm trung gian.

Ngày 5/8, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã giao cho Bộ Quốc phòng nước này lập kế hoạch “giới hạn vũ khí” trong tay các lực lượng an ninh. Quyết định này được cho là nhắm vào Hezbollah.

Hezbollah phản đối động thái trên và cảnh báo nội chiến ở Lebanon.