Kinzhal giáng đòn chớp nhoáng: Tên lửa Nga đánh thẳng vào sân bay Ukraine

Trong các ngày 29 - 30/11, Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các đòn tập kích qua lại. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trong đêm 30/11, lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 33 máy bay không người lái của Ukraine. Phía Ukraine cho biết, Không quân nước này đã đối phó một cuộc tấn công gồm hai tên lửa đạn đạo Iskander-M và 122 máy bay không người lái; theo dữ liệu ban đầu, 104 thiết bị đã bị bắn rơi hoặc chế áp.

Số liệu về việc Nga sử dụng máy bay không người lái trong năm 2025 cho thấy mức độ hoạt động đã ổn định trở lại sau giai đoạn đạt đỉnh vào mùa hè. Tần suất tấn công hàng tháng duy trì khoảng 5.500 máy bay không người lái, phản ánh chiến lược tiêu hao nguồn lực một cách có kiểm soát và bền vững thay vì leo thang không giới hạn.

Dữ liệu nguồn mở cho thấy mức tăng đều đặn. Nếu như trung bình mỗi ngày vào tháng 1 chỉ khoảng 85 máy bay không người lái thì đến tháng 7 con số này đạt đỉnh với 203 chiếc. Từ tháng 8 đến nay, mức độ tấn công ổn định trong khoảng 130 - 190 chiếc mỗi ngày. Con số này thấp hơn một số dự báo, song Nga vẫn giữ khả năng gia tăng cường độ khi cần thiết, thể hiện qua các đợt tấn công lớn. Giới phân tích cho rằng mức ổn định này phản ánh năng lực sản xuất máy bay không người lái của Nga đã đạt "ngưỡng vận hành". Ước tính hiện nay công suất sản xuất cho phép chế tạo khoảng 2.700 máy bay không người lái tấn công loại Geran mỗi tháng. Song song đó, máy bay không người lái Nga đang được nâng cấp mạnh: trang bị camera dẫn đường thời gian thực, động cơ phản lực và hệ thống khắc chế tác chiến tiên tiến hơn.

Cách tiếp cận này thể hiện chiến lược rộng hơn: Nga đang tối ưu nguồn lực, duy trì áp lực liên tục kết hợp khả năng tăng cường độ tấn công trong ngắn hạn để đạt các mục tiêu chiến thuật cụ thể. Điều này cho phép họ duy trì sức ép lên hệ thống phòng không của Ukraine mà không gây quá tải cho năng lực sản xuất và nền kinh tế.

Trong đêm 30/11, nhiều cơ sở tại một số khu vực bị tập kích. Tại tỉnh Dnipropetrovsk, ít nhất 12 máy bay không người lái loại "Geran" đã đánh trúng mục tiêu ở làng Orlovshchyna. Các đòn tấn công cũng được ghi nhận tại Duboviky nhằm vào lực lượng dự bị của quân đội Ukraine (AFU), cùng với đó là Pavlohrad, Vasylivka và Petropavlivka. Ở khu vực Kyiv, các mục tiêu hạ tầng năng lượng tại Vyshhorod bị tấn công.

Một cuộc tập kích bằng tên lửa cũng diễn ra tại khu vực Tuzly. Việc sử dụng bom hàng không ODAB-1500 nhằm vào các vị trí ở khu vực Krasnoarmiysk cũng được ghi nhận.

Ngày 29/11, một đợt tập kích kết hợp tên lửa và máy bay không người lái đánh vào Kyiv và vùng ngoại ô. Nhiệt điện TEC-5, TEC-6 và Nhà máy Nhiệt điện Tripilska tiếp tục bị tấn công, khiến khu vực phía tây thành phố mất điện. Các vụ nổ được ghi nhận gần sân bay Antonov. Tại Fastiv, mục tiêu gần tuyến đường sắt bị đánh trúng. Ở Brovary, một trại huấn luyện pháo binh của lực lượng tình nguyện bị tấn công, nơi được cho là có kho đạn đã phát nổ dựa trên đặc điểm của vụ nổ.

Các tên lửa siêu vượt âm Kinzhal tấn công sân bay Starokostiantyniv thuộc tỉnh Khmelnytskyi. Tại tỉnh Cherkasy, khí tài quân sự bị phá hủy. Ở Kamianske, tên lửa Iskander đánh trúng khu vực nhà máy luyện kim, và Nhà máy Thủy điện Seredniodniprovska cũng bị tấn công. Bom hàng không dẫn đường đánh vào Kharkiv và khu vực ngoại ô phía đông, gây mất điện cục bộ trong thành phố.

Cuối buổi tối, một tên lửa Iskander đã phá hủy bãi phóng máy bay không người lái gần sân bay quốc tế Odesa. Báo cáo cho biết có thương vong nhân sự.