Khu vực Zaporizhzhia

Các đơn vị thuộc Nhóm quân phía Tây của Nga tiếp tục tiến công, xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine. Ở khu vực trung tâm, lực lượng Nga đã quét sạch các dải rừng quanh Dobropillia sau giao tranh ác liệt, đẩy chiến sự tới vùng ven khu định cư.

Ở khu vực liền kề, lực lượng Nga đã quét sạch trận địa trên hướng tiếp cận Varvarivka trong phạm vi rộng 5 km. Các đơn vị mũi nhọn hiện đang tiến vào khu định cư này. Nếu chiếm được Varvarivka, Nga sẽ củng cố quyền kiểm soát đoạn bờ sông Haichur tại đây.

Ở sườn nam, các đơn vị Nga tiến từ Zatishshia đang giao chiến ở vùng ven Huliaipole. Sau khi thiết lập hiện diện trong ranh giới thành phố từ ngày 19/11, họ đã từ từ áp sâu vào khu vực đô thị.

Trong khi đó, các đơn vị Ukraine vẫn bị bao vây trong "túi vòng vây chiến thuật" gần Zeleney Hai và Vesile. Tình trạng cô lập này xuất phát từ việc lực lượng Nga thuộc Nhóm quân phía Tây chiếm một loạt điểm cao phía đông, khiến tuyến tiếp tế của Ukraine bị cắt nghiêm trọng. Nếu chiếm được hai khu định cư này, Nga có thể mở thêm hướng tấn công mới vào Huliaipole.

Hướng Kupyansk

Quân Nga tiếp tục dọn sạch khu vực đô thị Kupyansk. Vùng kiểm soát được mở rộng quanh Petropavlivka và gần Borovskaya.

Được xe bọc thép yểm trợ, lực lượng Nga tiến từ Sinkivka về hướng Petropavlivka, hình thành thế bán bao vây từ phía đông và tây dọc theo tuyến đường cao tốc. Ở sườn nam, đà tiến công về Borovskaya đi kèm việc chiếm được hai điểm tựa.

Hướng Sumy

Các đơn vị tấn công thuộc Nhóm quân Nga phía Bắc, với yểm trợ của không quân, pháo binh và tổ hợp phun lửa hạng nặng, đang áp sâu hơn vào tỉnh Sumy. Phía Ukraine chưa tiến hành phản kích đáng kể; tuy nhiên, ghi nhận có sự điều chỉnh và tái bố trí lực lượng.

Đợt tiến công của Nga được ghi nhận tại 5 đoạn dải rừng, với tổng mức hướng tiến lên tới 400 m. Tại khu vực Andriivka, một nhóm tác chiến thuộc Lữ đoàn cơ giới số 158 của Ukraine đã bị đánh phá bằng hỏa lực tổng hợp. Pháo binh Nhóm quân phía Bắc đã tấn công các trận địa tại Iskryskivshchyna và Ryzhevka.

Hướng Vovchansk

Quân Nga đang củng cố vị trí ở vùng ngoại ô phía đông Vovchansk, trong khi không quân và pháo binh tiếp tục đánh vào các vị trí Ukraine được trinh sát xác định.

Ở bờ trái Vovchansk, các nhóm tấn công Nga đẩy sâu 400 m vào khu dân cư qua bốn đoạn khác nhau. Kết quả là một đơn vị Ukraine không kịp nhận lệnh rút quân đã bị bao vây trong dải rừng ở rìa phía đông thành phố. Ở các khu vực khác, lực lượng Nga tiến được tới 500 m tại Tsegelne và Vilcha.

Tại khu vực Mytrofanivka, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã đánh vào các vị trí được xác định của Lữ đoàn cơ giới độc lập 151 Ukraine. Một điểm cố thủ của Ukraine cũng bị phát hiện và phá hủy ở khu vực Veterinarne.