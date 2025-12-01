Báo Ukraine: Phải từ chức, ông Yermak chỉ trích dữ dội Tổng thống Zelensky

Ông Andrii Yermak từng có mối quan hệ thân cận với ông Zelensky (ảnh: Reuters)

Hôm 1/12, Ukrainska Pravda (báo Ukraine) dẫn nguồn tin từ giới chức Ukraine cho hay, trong suốt thời gian là người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, ông Yermak luôn tập trung bổ nhiệm “người thân cận” vào càng nhiều vị trí càng tốt.

Tuy nhiên, khi Yermak (nhân vật quyền lực số 2 tại Ukraine) rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không một người nào từng được “nâng đỡ” đứng ra bảo vệ ông.

Theo Ukrainska Pravda, ông Yermak không tự nguyện mà bị yêu cầu viết đơn từ chức.

“Ông ấy đã la hét suốt nửa giờ trong cơn kích động nhằm vào Tổng thống, buông lời xúc phạm, trách móc và những cáo buộc”, một nguồn tin thân cận với ông Zelensky tiết lộ.

“Ông Yermak thực sự không tin rằng mình sẽ bị ông Zelensky loại bỏ. Đặc biệt là theo cách đó – đặt ông ấy vào một sự đã rồi. Điều khiến Yermak tức giận nhất là Tổng thống đã bỏ rơi ông ta”, Ukrainska Pravda dẫn lời nguồn tin giấu tên.

Hầu hết các thành viên trong nhóm của Tổng thống Ukraine nói với Ukrainska Pravda rằng, sau khi Yermak từ chức, ông Zelensky đã trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn.

“Giờ đây, ông ấy tràn đầy năng lượng trở lại. Ông ấy đúng là vị tổng thống của ngày 24/2/2022”, nguồn tin nói.

Hôm 28/11, ông Zelensky thông báo, ông Yermak đã từ chức sau khi bị các nhà điều tra thuộc Cục Chống Tham nhũng Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố chuyên trách chống tham nhũng Ukraine (SAPO) khám xét nhà riêng.

Trong cuộc phỏng vấn của Financial Times (báo Anh) được công bố hôm 30/11, Yermak cho biết ông không hề oán trách ông Zelensky.

“Tôi không có điều gì oán trách Tổng thống Zelensky. Ông ấy là bạn của tôi trước khi đảm nhận vị trí lãnh đạo và vẫn sẽ mãi là như vậy”, ông Yermak nói.

Ukrainska Pravda đưa tin, trước khi quyết định loại bỏ ông Yermak, ông Zelensky đã gặp Phó Thủ tướng Mykhailo Fedorov và lãnh đạo 2 cơ quan NABU, SAPO.

Sau khoảng một giờ thảo luận tại văn phòng của ông Zelensky, lãnh đạo NABU, SAPO rời đi và để Tổng thống Ukraine tự suy nghĩ.

Không có cuộc liên lạc nào với ông Yermak khi cuộc họp diễn ra.

Vài giờ sau, ông Zelensky đưa ra quyết định cuối cùng. Ông gọi Phó Thủ tướng Fedorov để giúp mình chuẩn bị một bài phát biểu rằng, ông Yermak đã nộp đơn từ chức.

Theo Ukrainska Pravda, hiện tại, có 3 ứng viên sáng giá để thay thế ông Yermak là Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal và Pavlo Palisa – Phó Chánh Văn phòng Tổng thống.