Từ chức sau vụ khám nhà, ông Yermak lên tiếng về Tổng thống Ukraine Zelensky

Ông Yermak nói chuyện với ông Zelensky (ảnh: Reuters)

Luôn nhớ về tình bạn với Tổng thống

“Ông ấy là bạn của tôi trước khi đảm nhận vị trí lãnh đạo và vẫn sẽ mãi là như vậy”, ông Yermak nói trong một cuộc phỏng vấn của Financial Times (báo Anh). Nội dung cuộc phỏng vấn được công bố hôm 30/11.

Yermak khẳng định, ông không hề “oán trách” Tổng thống Ukraine, dù phải từ chức sau khi bị giới chức chống tham nhũng khám xét nhà riêng.

“Tôi không có điều gì oán trách Tổng thống Zelensky”, ông Yermak nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Yermak cho rằng, phái đoàn đàm phán do ông dẫn đầu đã thành công trong việc sửa đổi kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất.

“Phái đoàn của tôi và các đối tác Mỹ đã đảm bảo rằng kế hoạch hòa bình 28 điểm trước đó không còn tồn tại. Dù một số vấn đề còn khó khăn, nhưng một thỏa thuận mà các bên có thể chấp nhận là hoàn toàn khả thi”, ông Yermak nói.

Trong thông báo hôm 29/11, ông Zelensky cho biết, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine – ông Rustem Umerov – sẽ dẫn đầu phái đoàn Ukraine, thay cho ông Yermak.

Trước đó, ngày 28/11, ông Zelensky thông báo, ông Yermak đã từ chức sau khi bị các nhà điều tra thuộc Cục Chống tham nhũng Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố chuyên trách chống tham nhũng Ukraine (SAPO) khám xét nhà riêng.

Việc khám xét diễn ra trong bối cảnh chính trường Ukraine “chao đảo” vì vụ tham nhũng quy mô lớn trong ngành năng lượng. Nghi phạm chính trong vụ án là doanh nhân Timur Mindich, người có mối quan hệ thân cận với Tổng thống Ukraine Zelensky và đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Theo Financial Times, ông Yermak là quan chức thân cận nhất với ông Zelensky kể từ tháng 2/2022, khi Ukraine rơi vào xung đột với Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với Financial Times, Yermak chia sẻ rằng buổi sáng của ông cùng ông Zelensky thường bắt đầu bằng việc tập thể dục cùng nhau trong hầm trú ẩn dành cho tổng thống.

Oleh Rybachuk – Chánh Văn phòng của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko – cho biết, ông Zelensky và ông Yermak “là một”.

“Nói về Zelensky là nói về Yermak. Nói về Yermak là nói về Zelensky”, ông Rybachuk nói.

Quan điểm của cựu Tổng tư lệnh Zaluzhnyi

Trong một bài xã luận trên Telegraph (báo Anh) hôm 30/11, cựu Tổng tư lệnh lực lượng Ukraine – ông Valerii Zaluzhnyi – kêu gọi nước này thay đổi chính trị và tiến hành cải cách sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Cựu Tổng tư lệnh lực lượng Ukraine – ông Valerii Zaluzhnyi – kêu gọi chống tham nhũng (ảnh: CNN)

“Hòa bình, dù là trong trạng thái chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, vẫn mang lại cơ hội để thay đổi chính trị, cải cách sâu rộng, phục hồi toàn diện, tăng trưởng kinh tế và sự trở về của người dân”, ông Zaluzhnyi viết.

Mặc dù không đề cập đến bê bối tham nhũng ở Ukraine, nhưng ông Zaluzhnyi cho rằng, sau xung đột, Ukraine cần “củng cố nền tảng công lý thông qua cuộc chiến chống tham nhũng và xây dựng một hệ thống tư pháp trung thực”.

Ông Zaluzhnyi cho rằng Ukraine đang trong “tình thế cực kỳ khó khăn”, và điều này có thể không xảy ra nếu vào năm 2021, nước này phân bổ đủ ngân sách cho quốc phòng.

“Kết quả là lực lượng của chúng tôi đối mặt với cuộc tấn công toàn diện vào năm sau, trong khi thiếu hụt trầm trọng về mọi mặt, từ con người đến vũ khí”, ông Zaluzhnyi lưu ý.

Sau khi bị cách chức Tổng tư lệnh hồi đầu năm 2024, ông Zaluzhnyi nhậm chức Đại sứ Ukraine tại Anh và làm việc ở London.