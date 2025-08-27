Thế giới 24h: Diễn biến mới bất lợi đối với Ukraine ở Dnipropetrovsk

Bản đồ làng Zaporizke và Novoheorhiivka ở tỉnh Dnipropetrovsk (ảnh: DeepState)

Lực lượng Ukraine lùi bước ở Dnipropetrovsk

DeepState hôm 26/8 đưa tin, quân đội Nga đã kiểm soát 2 ngôi làng Zaporizke, Novoheorhiivka và đang uy hiếp 3 ngôi làng khác là Shevchenko, Bila Hora và Oleksandro-Shultyne (cùng thuộc tỉnh Dnipropetrovsk).

Thông tin trên được một số tờ báo khác của Ukraine đăng tải như Ukrainska Pravda, Kyiv Independent… Đây là lần đầu tiên các hãng truyền thông Ukraine đưa tin về bước tiến của Nga ở Dnipropetrovsk – mặt trận mới do quân đội Nga chủ động tấn công từ tháng 6/2025.

Victor Tregubov – phát ngôn viên Lực lượng tác chiến Dnipro (Ukraine) – nói với Kyiv Independent rằng, quân đội Nga tuyên bố kiểm soát Zaporizke và Novoheorhiivka từ ngày 25/8, nhưng phía Ukraine chưa xác nhận.

Ông Tregubov lưu ý, chi tiết về tình hình tỉnh Dnipropetrovsk sẽ được thông báo vào tối 26/8 (giờ địa phương).

Lực lượng Ukraine hiếm khi thông báo về tình hình chiến đấu ở Dnipropetrovsk.

Hồi đầu tháng 7, Bộ Tham mưu Ukraine tuyên bố, quân đội Nga cố gắng tiến vào làng Dachne (tỉnh Dnipropetrovsk), nhưng bị đẩy lui.

Theo DeepState, Dachne đang nằm trong “vùng xám” – khu vực tranh chấp giữa lực lượng Nga và Ukraine.

Hôm 24/8, TASS đưa tin, kể từ tháng 6, quân đội Nga đã kiểm soát 6 ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk. Các đơn vị thuộc Cánh quân phía Đông và Cánh quân Trung tâm của Nga đang phối hợp tác chiến ở khu vực này.

Iran cảnh báo Úc

Hôm 26/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran – ông Esmaeil Baghaei – cảnh báo, Iran sẽ đáp trả sau khi Úc trục xuất Đại sứ Iran tại Canberra và cáo buộc Tehran đứng sau một số vụ tấn công nhằm vào người Israel ở Úc.

Đại sứ Iran tại Úc – ông Ahmad Sadeghi (ảnh: SBS News)

Phát biểu trong cuộc họp báo mới, ông Baghaei cho biết, Iran “kiên quyết bác bỏ” những cáo buộc của Úc và lưu ý rằng: “Bất kỳ động thái đối ngoại nào không phù hợp và vô căn cứ đều sẽ bị đáp trả tương xứng”.

Theo ông Baghaei, các động thái mới từ phía Úc dường như “bị ảnh hưởng bởi những diễn biến nội bộ” gần đây, bao gồm cuộc biểu tình tuần trước với hàng chục nghìn người tham gia nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza.

“Đây là phản ứng trước những chỉ trích hạn chế của Úc đối với Israel”, ông Baghaei nói.

Trước đó, cùng ngày 26/8, Úc đã trục xuất Đại sứ Iran Ahmad Sadeghi và yêu cầu ông rời khỏi Úc trong vòng 7 ngày. Chính phủ Úc cáo buộc Iran đứng sau 2 vụ đốt phá vào tháng 10 và tháng 12/2024 nhằm vào người Do Thái ở Úc. Cả 2 vụ tấn công đều không gây ra thương vong.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết, ông Sadeghi là đại sứ đầu tiên bị Úc trục xuất kể từ Thế chiến II. Phía Úc cũng rút đại sứ khỏi Iran và đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán Úc ở Tehran (được mở từ năm 1968).

Con trai tỷ phú giàu nhất châu Á bị điều tra

Tòa án Tối cao Ấn Độ hôm 26/8 đã ra lệnh điều tra Anant Ambani – con trai tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani – với cáo buộc buôn bán động vật trái phép và sai phạm về tài chính (bao gồm hành vi rửa tiền).

Voi được nuôi ở Vườn thú Vantara (ảnh: Anadolu)

Theo DW, các cáo buộc liên quan đến hoạt động của Vườn thú Vantara do Quỹ từ thiện Reliance (của Anant Ambani) điều hành. Vườn thú Vantara được giới thiệu là “trung tâm cứu hộ động vật hoang dã lớn nhất thế giới”.

Tuy nhiên, các nhóm bảo vệ động vật bác bỏ điều này. Họ cáo buộc Vantara giam giữ nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, mua bán trái phép động vật, nuôi nhốt trong điều kiện không an toàn và cố ý không thả động vật hoang dã về tự nhiên.

Cơ quan quản lý vườn thú Ấn Độ ước tính, có khoảng 200 con voi, 50 con gấu, 160 con hổ, 200 con sư tử, 250 con báo và 900 con cá sấu sinh sống ở Vườn thú Vantara.

Một ủy ban điều tra đã được thành lập và sẽ đưa ra kết luận về hoạt động của Vườn thú Vantara và Anant Ambani vào ngày 12/9.

Vantara là nơi sinh sống của hơn 150.000 cá thể động vật thuộc hơn 2.000 loài. Nơi đây cũng tự hào là cơ sở chăm sóc voi lớn nhất thế giới, theo DW.