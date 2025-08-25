Thế giới 24h: UAV Ukraine tập kích nhà máy điện hạt nhân Nga

Nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga (ảnh: Reuters)

Nhà máy điện hạt nhân bị hư hại, hỏa hoạn ở cảng nhiên liệu Nga

Hôm 24/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, ít nhất 95 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ và áp chế điện tử ở nhiều khu vực. Giới chức Nga ghi nhận một số thiệt hại sau vụ tập kích.

Trong thông báo cùng ngày 24/8, Nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga (cách biên giới với Ukraine khoảng 60km) cho biết, các hệ thống phòng không đã bắn hạ một chiếc UAV gần nhà máy. Khi rơi xuống, UAV phát nổ làm hư hỏng một máy biến áp phụ.

Vụ việc khiến tổ máy số 3 phải giảm 50% công suất.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk cho biết, không có thương vong và phóng xạ rò rỉ sau vụ việc. Mức phóng xạ trong nhà máy và ở các khu vực xung quanh vẫn bình thường.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, họ đã nhận được báo cáo về vụ nổ ở Nhà máy điện hạt nhân Kursk do hoạt động quân sự và nhấn mạnh, các cơ sở hạt nhân phải được bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Vụ cháy được cho là xảy ra tại cảng Ust-Luga, Nga (ảnh: ASTRA)

Cách Kursk khoảng 1.000km về phía bắc, ít nhất 10 UAV bị bắn hạ trên cảng nhiên liệu Ust-Luga, vùng Leningrad (Nga), Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Giới chức Leningrad cho biết, một số mảnh vỡ UAV rơi xuống đã gây hỏa hoạn ở một cơ sở nhiên liệu tại cảng Ust-Luga.

“Lính cứu hỏa và các đơn vị ứng phó khẩn cấp đang nỗ lực dập tắt đám cháy”, ông Alexander Drozdenko – thống đốc vùng Leningrad – cho biết.

Theo ông Drozdenko, không có thương vong nào trong vụ hỏa hoạn ở cảng Ust-Luga. Cảng này do Tập đoàn năng lượng Novatek (Nga) vận hành.

Đức thừa nhận khủng hoảng kinh tế

Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây thừa nhận nền kinh tế nước này đang trải qua “cuộc khủng hoảng cấu trúc”, chứ không chỉ là tình trạng “yếu kém tạm thời”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (ảnh: Reuters)

“Tôi thừa nhận điều này với thái độ tự phê bình. Nhiệm vụ đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng khó khăn hơn những gì chúng ta nghĩ cách đây một năm. Không ai nên chủ quan về những thách thức mà chúng ta phải đối mặt”, RT hôm 24/8 dẫn lời ông Merz.

Theo ông Merz, sức cạnh tranh của nền kinh tế Đức đã sụt giảm đáng kể trong vài năm gần đây, và mức thuế 15% do Mỹ áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Đức có thể khiến tình hình thêm khó khăn.

Trong bài phát biểu mới, ông Merz thừa nhận phần lớn nền kinh tế Đức “không còn thực sự cạnh tranh”. Thủ tướng Đức cũng đề cập tới doanh thu sụt giảm của 2 hãng ô tô Volkswagen và BMW.

Sự suy thoái của ngành sản xuất ô tô làm dấy lên nhiều quan ngại đối với Đức – nền kinh tế số 1 châu Âu. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định, trong năm 2025, kinh tế Đức sẽ không tăng trưởng.

Israel tấn công dữ dội, cảnh báo san phẳng thành phố Gaza

Máy bay chiến đấu và xe tăng Israel nã pháo, ném bom dữ dội vào nhiều khu vực ngoại ô thành phố Gaza (thuộc Dải Gaza) từ đêm 23/8 đến ngày 24/8. Các vụ tấn công khiến nhiều công trình, nhà cửa bị phá hủy và dân thường hoảng sợ, tìm cách rời khỏi thành phố Gaza, Reuters đưa tin.

Các nhân chứng cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ vang lên suốt đêm ở Zeitoun, Shejaia và Sabra (thuộc thành phố Gaza), trong khi một số tòa nhà bị quân đội Israel phá hủy ở thị trấn Jabalia (phía bắc Dải Gaza).

Quân đội Israel hôm 24/8 cho biết, các đơn vị của nước này đã quay lại chiến đấu ở Jabalia nhằm phá hủy đường hầm của lực lượng Hamas và tăng cường kiểm soát khu vực này.

Từ Jabalia, quân đội Israel cũng có thể “mở rộng chiến dịch” sang các khu vực khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz – tuyên bố, quân đội Israel sẽ tiếp tục tấn công thành phố Gaza. Ông Katz cảnh báo thành phố này sẽ bị “san phẳng”, trừ khi Hamas chấp nhận chấm dứt xung đột và thả toàn bộ con tin Israel.

Trong thông báo hôm 24/8, Hamas cho rằng kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza cho thấy Israel không nghiêm túc về lệnh ngừng bắn và có thể ảnh hưởng tới tính mạng của các con tin.

Theo Reuters, Hamas đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn 60 ngày và thả 10 con. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho khoảng 200 tù nhân người Palestine. Israel chưa chấp nhận đề xuất này.