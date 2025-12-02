Sắp 'hóa kiếp' chiếc máy bay Boeing tai tiếng ở Nội Bài

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), máy bay Boeing B727-200 từng thuộc sở hữu của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines, đỗ tại sân bay Nội Bài từ ngày 1/5/2007. Hơn 1 năm sau, máy bay này bị xóa đăng ký quốc tịch Campuchia và phía Campuchia cho phép Việt Nam xử lý máy bay theo quy định pháp luật hiện hành.

Trong nhiều năm qua, chiếc máy bay Boeing bị bỏ lại ở Nội Bài cũng thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan, đơn vị. Bộ Công an từng đề xuất sử dụng máy bay cho các bài diễn tập chống khủng bố; Cảng hàng không quốc tế Nội Bài muốn khai thác cho huấn luyện phòng cháy chữa cháy và bảo đảm an ninh; Bộ Tư lệnh đặc công cũng từng xin cơ chế tiếp cận. Thậm chí có doanh nghiệp đề xuất “đổi” bánh kẹo, rượu bia để lấy chiếc Boeing 727-200 với trị giá 3 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa gửi văn bản góp ý tới Bộ Xây dựng liên quan đến phương án xử lý chiếc máy bay Boeing 727-200 bị bỏ rơi nhiều năm tại sân bay Nội Bài. Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nhằm sớm đưa tài sản công bị “đắp chiếu” vào khai thác hiệu quả.

Máy bay Boeing 727-200 của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines. Ảnh: CNQ.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện bàn giao chiếc Boeing 727-200 cho Học viện Hàng không Việt Nam sử dụng làm mô hình huấn luyện. Việc giao nhận được thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Nghị định 186/2025/NĐ-CP, bảo đảm khai thác đúng mục đích, Bộ Xây dựng phải chịu trách nhiệm nếu có thay đổi trong phương án xử lý.

Nếu Học viện được tiếp nhận máy bay, việc xác định nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản phải tuân thủ Thông tư 23/2023/TT-BTC. Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh, các chi phí phát sinh như tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt máy bay sẽ do nguồn kinh phí hợp pháp của Học viện Hàng không Việt Nam chi trả; ngân sách Nhà nước không hỗ trợ khoản chi thường xuyên này.

Trước đó, chiếc Boeing 727-200 từng thuộc sở hữu của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines (Campuchia), đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân và giao Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chủ trì bán đấu giá.

Tuy nhiên, việc đấu giá liên tục gặp bế tắc do tính chất đặc thù của tài sản, giá trị thẩm định quá thấp, không đủ bù đắp chi phí tổ chức và xử lý. Sau quá trình rà soát, Bộ Xây dựng kiến nghị chuyển hướng sang phương án giao cho Học viện Hàng không để phục vụ đào tạo.

Phía Học viện cũng đã gửi văn bản đề nghị tiếp nhận, cam kết sử dụng đúng mục đích và không dùng ngân sách Nhà nước, đồng thời khẳng định có đủ năng lực tài chính để thực hiện tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt máy bay.

So với việc mua mới một máy bay từ nước ngoài để làm giáo cụ - chi phí có thể lên tới 500 tỷ đồng, phương án tận dụng chiếc Boeing 727-200 bị bỏ rơi chỉ tốn gần 9-10 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ chi phí tháo dỡ và đưa về Học viện. Đây được xem là giải pháp tiết kiệm và thiết thực.

Như vậy, sau quá nhiều năm nằm phơi nắng mưa, chiếc máy bay sắp có cơ hội “tái sinh” trong vai trò mới - trở thành giáo cụ đào tạo phục vụ ngành hàng không, thay vì tiếp tục là tài sản công bị bỏ hoang giữa sân bay quốc tế lớn nhất miền Bắc.