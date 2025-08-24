Thế giới 24h: Ukraine phát tín hiệu sẵn sàng thảo luận với Nga về lãnh thổ

Ông Zelensky có thể đàm phán về lãnh thổ với ông Putin, Thứ trưởng Ukraine cho biết (ảnh: Getty)

Kiev: Ông Zelensky sẵn sàng đàm phán lãnh thổ

Trả lời trong cuộc phỏng vấn mới đây của NBC News (báo Mỹ), Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Ukraine – ông Sergey Kislitsa – cho hay, người dân nước này “dứt khoát phản đối việc đem đất đai đổi lấy hòa bình”.

Tuy nhiên, ông Kislitsa lưu ý, Tổng thống Ukraine sẵn sàng đàm phán với ông Putin về vấn đề lãnh thổ, trên cơ sở là ranh giới trên bộ giữa 2 lực lượng.

“Tôi nghĩ Tổng thống Zelensky đã nói rất rõ rằng, ông ấy sẵn sàng ngồi xuống với Tổng thống Nga Putin để thảo luận, và điểm khởi đầu của các cuộc đàm phán về lãnh thổ là đường tiếp xúc hiện nay”, RT hôm 23/8 dẫn lời ông Kislitsa.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kislitsa cũng đề cập tới các bảo đảm an ninh của phương Tây dành cho Ukraine.

Theo ông Kislitsa, giới chức Mỹ đang “làm việc rất chăm chỉ” để soạn thảo một thỏa thuận an ninh.

“Lý tưởng nhất là chúng ta có thể có bản dự thảo đầu tiên vào đầu tuần tới. Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ quyết định cách thức làm việc với các bản dự thảo này”, ông Kislitsa nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow có thể đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa ông Putin với ông Zelensky, nhưng trước hết, các vấn đề “cần được cân nhắc ở cấp cao nhất” phải được giải quyết trước.

Reuters: Căng thẳng về hỗ trợ Ukraine, Pháp triệu Đại sứ Italia

Pháp đã triệu tập Đại sứ Italia – bà Emanuela D’Alessandro – để phản đối bình luận của Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini về đề xuất triển khai quân đội châu Âu ở Ukraine (sau khi nước này đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga), Reuters hôm 23/8 đưa tin.

Phó Thủ tướng Italia – ông Matteo Salvini (ảnh: Getty Images / Pier Marco Tacca)

Trước đó, hôm 21/8, khi được hỏi về đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc triển khai quân đội châu Âu tới Ukraine, ông Salvini – Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Italia – cho rằng, ông Macron nên “tự làm”.

“Hãy lấy mũ bảo hộ, áo chống đạn, mang theo khẩu súng của ông, rồi tới Ukraine”, ông Salvini nói, ám chỉ Tổng thống Pháp Macron.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Salvini cũng bác bỏ khả năng Italia điều lực lượng quân sự tới Ukraine.

Reuters hôm 23/8 đưa tin, Bộ Ngoại giao Pháp đã bác bỏ phát biểu trên và coi bình luận của ông Salvini “không thể chấp nhận được”.

Trong cuộc trao đổi với bà D’Alessandro, giới chức Pháp cho rằng các phát biểu của ông Salvini không phù hợp với bầu không khí tin cậy và quan hệ lịch sử giữa Pháp – Italia.

Ông Trump: Chưa tới 20 con tin Israel còn sống sót

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 23/8 tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chưa tới 20 con tin Israel còn sống sau gần 2 năm bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza.

“Giờ họ có 20 người, nhưng thực ra con số 20 đó có lẽ không đúng vì một vài người đã không còn nữa”, ông Trump nói.

“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giải cứu các con tin, nhưng điều đó không hề dễ dàng”, ông Trump nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ cũng đề cập tới nỗ lực của ông trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas với Israel hồi tháng 1 và tháng 3/2025 nhằm đưa các con tin về nhà và lên án hành vi “tống tiền” của Hamas.

Theo Times of Israel, tuyên bố của ông Trump trái ngược với thông tin trước đó của giới chức Israel và Diễn đàn Con tin và Gia đình Israel rằng, còn 50 con tin sống sót ở Dải Gaza.

“Thưa ngài Tổng thống, có 50 con tin. Đối với chúng tôi, từng người trong số họ đều rất quan trọng”, Diễn đàn Con tin và Gia đình Israel bình luận.

Các phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Israel chuẩn bị mở chiến dịch quy mô lớn nhằm kiểm soát thành phố Gaza. Hamas đã cảnh báo hành động của Israel có thể ảnh hưởng tới tính mạng của các con tin.