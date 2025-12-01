Ông Trump lên tiếng về tin đồn Mỹ sắp tấn công Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Venezuela. Ảnh: AFP

“Đừng suy diễn”

Tổng thống Mỹ ông Donald Trump ngày 30/11 xác nhận ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

“Tôi không muốn bình luận về việc đó. Câu trả lời là có”, ông Trump nói khi được hỏi liệu ông có nói chuyện với ông Maduro hay không.

The New York Times trước đó đưa tin ông Trump đã nói chuyện với ông Maduro hồi đầu tháng 11 và hai bên đã đề cập khả năng tổ chức một cuộc gặp tại Mỹ.

Về cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Maduro, ông Trump nói: “Tôi không thể nói là tốt hay xấu, đó chỉ là một cuộc gọi”.

Thông tin về cuộc điện đàm xuất hiện trong bối cảnh ông Trump tiếp tục sử dụng ngôn từ cứng rắn đối với Venezuela, song vẫn để ngỏ khả năng giải quyết căng thẳng bằng ngoại giao.

Ngày 29/11, ông Trump tuyên bố không phận phía trên và xung quanh Venezuela sẽ bị coi là “đóng hoàn toàn”, nhưng không giải thích thêm, khiến Caracas lo ngại và hoang mang khi chính quyền Mỹ gia tăng sức ép lên chính quyền của ông Maduro.

Khi được hỏi liệu phát biểu về không phận có hàm ý nhắm đến một cuộc tấn công sắp diễn ra hay không, ông Trump đáp: “Đừng suy diễn gì từ đó”.

Chính quyền ông Trump thời gian qua đã cân nhắc nhiều phương án liên quan Venezuela với cáo buộc Caracas có liên quan đến việc tuồn ma túy vào Mỹ. Venezuela phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn ma túy.

Theo Reuters, các lựa chọn Mỹ xem xét bao gồm âm mưu lật đổ chính quyền ông Maduro, và quân đội Mỹ đã sẵn sàng bước vào giai đoạn chiến dịch mới sau khi tăng cường lực lượng lớn ở vùng Caribe cùng gần 3 tháng không kích các tàu bị nghi chở ma túy ngoài khơi Venezuela.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói các cuộc tấn công là hợp pháp và “mang tính sát thương.”

Tuần trước, ông Trump nói với các quân nhân rằng Mỹ sẽ “sớm” bắt đầu các chiến dịch trên bộ nhằm ngăn chặn những đối tượng được cho là buôn ma túy từ Venezuela.

Ông Maduro và các quan chức cấp cao của chính quyền Venezuela chưa đưa ra bình luận về cuộc điện đàm với ông Trump. Khi được hỏi về thông tin này ngày 30/11, ông Jorge Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, nói đây không phải chủ đề cuộc họp báo của ông.

Quốc hội Venezuela “làm căng” các vụ Mỹ tấn công tàu ngoài khơi Venezuela

Hình ảnh một con tàu bị Mỹ tấn công ở ngoài khơi Venezuela. Ảnh: Truth Social

Theo Reuters, quốc hội Venezuela ngày 30/11 tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra các vụ tấn công gây chết người mà ông Trump ra lệnh nhằm vào các tàu bị nghi buôn ma túy ngoài khơi bờ biển Venezuela và ở phía đông Thái Bình Dương.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Rodriguez nói cuộc điều tra sẽ xem xét bài báo của Washington Post ngày 28/11, có nội dung nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh tiêu diệt toàn bộ người trên một con tàu bị tấn công hồi tháng 9. Cũng theo bài báo, đã có cuộc tấn công ngay sau đó để triệt hạ 2 người sống sót sau vụ tấn công đầu tiên.

Ông Trump nói sẽ xem xét thông tin từ bài báo của Washington Post, đồng thời nói thêm ông “không mong muốn” xảy ra một cuộc tấn công kiểu như vậy.