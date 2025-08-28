Thế giới 24h: Nga giáng đòn trên 6 khu vực, hạ tầng năng lượng Ukraine tổn thất nặng

Lính cứu hỏa dập lửa ở một cơ sở năng lượng tại Sumy (ảnh: Reuters)

Ukraine: Hơn 100.000 người mất điện sau đòn tập kích của Nga

Giới chức Ukraine hôm 27/8 tuyên bố, đòn tập kích mới bằng UAV của quân đội Nga nhắm vào 6 khu vực, khiến nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt thiệt hại nghiêm trọng.

Trong thông báo trên Telegram, Bộ Năng lượng Ukraine cho hay, các UAV Nga đã “phá hủy đáng kể” hạ tầng vận chuyển khí đốt ở tỉnh Poltava (phía bắc Ukraine) và tấn công nhiều trạm biến áp ở tỉnh Sumy lân cận.

Nhiều khu vực quan trọng ở phía bắc thành phố Sumy (thuộc tỉnh cùng tên) bị cắt điện khẩn cấp trong ngày 27/8.

Ông Serhii Kryvosheienko – lãnh đạo Cơ quan quản lý quân sự thành phố Sumy – cho biết, tính đến sáng 27/8, thành phố phải dựa vào nguồn nước dự phòng khẩn cấp do nhiều cơ sở điện nước bị hư hại.

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, đòn tập kích mới của Nga khiến hơn 100.000 người ở 3 tỉnh Poltava, Sumy và Chernihiv bị cắt điện.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, ngoài Poltava, Sumy và Chernihiv, nhiều cơ sở năng lượng khác ở 3 tỉnh Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk cũng bị hư hại.

Từ đầu năm nay, các đòn tập kích của quân đội Nga đã khiến sản lượng khí đốt Ukraine giảm 40%, theo Reuters.

Không quân Ukraine hôm 27/8 tuyên bố, phòng không nước này đã bắn hạ 74/95 UAV Nga. 21 UAV vượt qua lưới phòng không đã tấn công 9 địa điểm.

Trung Quốc bác bỏ đề xuất của Mỹ

Trung Quốc tuyên bố không tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ và Nga về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Tàu ngầm hạt nhân Type-094 của Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Hôm 27/8, ông Quách Gia Côn – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cho rằng, kỳ vọng Trung Quốc tham gia đàm phán phi hạt nhân hóa cùng Mỹ và Nga là “vô lý và phi thực tế”.

“Trung Quốc và Mỹ hoàn toàn không cùng cấp độ về năng lực hạt nhân. Môi trường an ninh chiến lược cũng như chính sách hạt nhân của 2 nước cũng hoàn toàn khác nhau”, ông Quách nói.

Theo ông Quách, các quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới (như Mỹ) nên “nghiêm túc” thực hiện trách nhiệm giải trừ vũ khí hạt nhân.

Đối với Trung Quốc, nước này không theo đuổi chính sách tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân và không tham gia chạy đua vũ trang với bất kỳ nước nào.

Trước đó, hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ đang nỗ lực theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa với cả Nga và Trung Quốc.

“Tôi nghĩ phi hạt nhân hóa là mục tiêu rất lớn. Nhưng Nga sẵn sàng thực hiện và tôi nghĩ Trung Quốc cũng sẽ sẵn sàng. Chúng ta không thể để vũ khí hạt nhân trở nên phổ biến. Chúng ta phải ngăn chặn vũ khí hạt nhân. Uy lực của nó quá lớn”, ông Trump nói.

Hơn 30 người thiệt mạng do mưa lớn, Ấn Độ bắt đầu xả nước về phía Pakistan

Ít nhất 30 người thiệt mạng do mưa lớn gây ra lở đất nghiêm trọng ở vùng Kashmir (khu vực do Ấn Độ kiểm soát), giới chức Ấn Độ hôm 27/8 cho biết.

Cảnh sát và chính quyền địa phương cho biết, hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang diễn ra.

Năm nay, mưa lớn, lũ lụt và lở đất đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, mất tích ở Ấn Độ và nước láng giềng Pakistan.

Mực nước dâng cao trên sông Chenab ở tỉnh Punjab, Pakistan (ảnh: Reuters)

Hôm 27/8, Reuters đưa tin, mưa lớn diễn biến bất thường đã khiến Ấn Độ phải mở cửa xả nước của nhiều con đập trên các sông lớn ở Kashmir. Trước đó, Ấn Độ đã cảnh báo Pakistan về khả năng xả lũ xuống vùng hạ lưu.

Một nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng, Ấn Độ có thể xả nước với lưu lượng 5.663 m3/giây về phía hạ lưu. Chưa rõ Ấn Độ sẽ xả nước một lần hay theo từng đợt.

Theo các quan chức Pakistan, tỉnh Punjab (dân số hơn 100 triệu người) đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt “cực kỳ cao” do mưa lớn kéo dài kết hợp với việc Ấn Độ xả lũ. Punjab là vùng canh tác nông nghiệp chính và được xem là “vựa lúa mì” của Pakistan.

Theo Reuters, chính quyền Punjab đã sơ tán khoảng 167.000 người trước nguy cơ Ấn Độ mở cửa đập.