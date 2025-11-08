Lưu bài Bỏ lưu bài
[Podcast]: Bí mật giúp đập Tam Hiệp có thể chịu được cả tên lửa
Từ những ngày đầu đặt viên bê tông đầu tiên cho đập Tam Hiệp, công trình khổng lồ ngăn lũ trên sông Dương Tử, các kỹ sư và giới quân sự Trung Quốc đã nhiều lần phải tính đến kịch bản xấu nhất: Nếu một ngày, đập nước lớn nhất hành tinh bị tấn công bằng tên lửa, điều gì sẽ xảy ra?
08/11/2025 04:50 AM (GMT+7)
Theo Vương Nam - Nguyễn Thái - (t/h) ([Tên nguồn])