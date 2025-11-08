Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao
[Podcast]: Bí mật giúp đập Tam Hiệp có thể chịu được cả tên lửa
Lưu bài Bỏ lưu bài
Chia sẻ

[Podcast]: Bí mật giúp đập Tam Hiệp có thể chịu được cả tên lửa

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Từ những ngày đầu đặt viên bê tông đầu tiên cho đập Tam Hiệp, công trình khổng lồ ngăn lũ trên sông Dương Tử, các kỹ sư và giới quân sự Trung Quốc đã nhiều lần phải tính đến kịch bản xấu nhất: Nếu một ngày, đập nước lớn nhất hành tinh bị tấn công bằng tên lửa, điều gì sẽ xảy ra?

0:00
0:00
Tốc độ phát: 1X
Phần trước Phần tiếp

Nguồn: [Link nguồn]

-08/11/2025 04:50 AM (GMT+7)
Theo Vương Nam - Nguyễn Thái - (t/h) ([Tên nguồn])
Tin liên quan
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN