Chính quyền nói gì về thông tin xe bồn chạy qua trước thời điểm xảy ra sập bờ kè làm 4 người chết?

Chiều 2/1, trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Bá Đạt – Chủ tịch UBND xã Sơn Thành (Đắk Lắk) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, vừa tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, động viên người thân của các nạn nhân.

Liên quan đến thông tin người dân phản ánh có xe bồn lưu thông qua khu vực trước thời điểm xảy ra tai nạn, ông Võ Bá Đạt cho biết chính quyền đã nắm được thông tin này và đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh. “Hiện đây mới là thông tin từ người dân, chưa có kết luận chính thức. Việc có hay không phương tiện lưu thông qua khu vực bờ kè trước thời điểm xảy ra sự cố sẽ do cơ quan chức năng làm rõ”, ông Đạt nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, sau khi xảy ra sạt lở, địa phương đã tiến hành căng dây, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, do đây là tuyến đường dân sinh, người dân vẫn thường xuyên qua lại, một số trường hợp tự ý tháo gỡ dây cảnh báo để di chuyển, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Hiện trường vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong.

Như Tiền Phong đưa tin vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày, bốn người dân tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành gồm vợ chồng ông Bùi Xuân V. (64 tuổi), bà Lê Thị T. (64 tuổi) và vợ chồng ông Đỗ Xuân H. (62 tuổi), bà Nguyễn Thị Kim L. (58 tuổi) cùng nhau đi trồng keo lá tràm. Trong lúc đang làm việc, trời bất ngờ đổ mưa, cả nhóm tìm chỗ trú tạm dưới phần “hàm ếch” của bờ kè bê tông ven đường.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, mảng bê tông lớn bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn bộ bốn người bên dưới. Do khối lượng bê tông quá nặng và sự việc xảy ra đột ngột, các nạn nhân đều không kịp thoát thân và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài và phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm rõ.