Điểm nóng xung đột ngày 2-1: Cấp tốc đưa tên lửa Patriot và HIMARS đến Ukraine

Sáng kiến Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) là một cơ chế hỗ trợ quân sự cấp tốc do Mỹ và NATO bắt đầu triển khai từ tháng 8-2025.

Trong thông điệp mới nhất phát đi từ trang cá nhân, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gửi lời cảm ơn đặc biệt tới chính phủ Romania và Croatia khi hai quốc gia này trở thành những thành viên mới nhất gia nhập PURL và công bố các khoản đóng góp tài chính đầu tiên.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Đây là một sáng kiến mang tính quyết định, cho phép chúng tôi mua vũ khí trực tiếp từ Mỹ để củng cố hệ thống phòng thủ, bao gồm các tên lửa cho hệ thống Patriot và các trang thiết bị cần thiết khác".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Danh sách các quốc gia tham gia PURL tính đến ngày 31-12-2025 là 24 quốc gia, bao gồm: Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Đức, Canada, ba quốc gia vùng Baltic, Úc, New Zealand và nhiều nước châu Âu khác.

Tổng số tiền đóng góp lên tới 4,3 tỉ USD, trong đó chỉ riêng tháng 12-2025 huy động gần 1,5 tỉ USD.

"Nhờ vậy, chúng tôi đã có thể xây dựng được 8 gói viện trợ và 2 gói nữa đang được hoàn thiện. Cảm ơn tất cả các nước đã ủng hộ Ukraine trong năm nay và sẽ tiếp tục ủng hộ trong năm 2026. Chúng ta đang tiến gần hơn tới mục tiêu hòa bình, bảo đảm an ninh cho Ukraine nói riêng và châu Âu nói chung" - Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Theo trang RBC-Ukraine, vào tháng 7-2025, Mỹ và NATO khởi động sáng kiến PURL, theo đó Mỹ sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine với chi phí do các nước châu Âu chi trả.

Các quốc gia đối tác sẽ tài trợ dựa trên danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine và điều phối các khoản đóng góp thông qua một quỹ đặc biệt của NATO. Việc này cho phép cung cấp nhanh chóng các hệ thống cần thiết cho Ukraine.

PURL ưu tiên cung cấp cấp tốc các hệ thống phòng không, đạn dược, phụ tùng thiết yếu và tên lửa cho Patriot cũng như HIMARS trực tiếp từ kho dự trữ của Mỹ.

Kinh phí cho chương trình đã được phân bổ, bao gồm các khoản từ Đan Mạch (khoảng 85,3 triệu USD), Thụy Điển (275 triệu USD), Na Uy (135 triệu USD), Hà Lan (khoảng 545 triệu USD) và Đức, cùng một số quốc gia khác.

Vào tháng 9-2025, những lô hàng thiết bị quân sự đầu tiên theo chương trình PURL đã đến Ukraine, dự kiến sẽ có thêm nhiều lô hàng khác trong thời gian tới.

Theo trang Ukrinform đưa tin trước đây, đến cuối năm 2025, Ukraine nhận được thiết bị quân sự trị giá khoảng 5 tỉ USD từ kho dự trữ của Mỹ thông qua cơ chế hỗ trợ nhanh PURL.